Le vacanze tanto attese sono ormai alle porte e viaggiare con buona musica è sempre un estremo piacere, soprattutto per rendere la vita a bordo dell’auto più piacevole e far scorrere le ore alla guida con maggior spensieratezza. Da diversi anni è possibile utilizzare il proprio smartphone, Android e Apple, come strumento di riproduzione di contenuti con i rispettivi Android Auto e Apple CarPlay; due sistemi che però richiedono spesso l’utilizzo di un cavo che ne limita la fruibilità, soprattutto nei confronti di altri passeggeri che potrebbero voler selezionare la propria canzone preferita.

Come rimediare? Semplice, acquistando uno dei dispositivi di Carlinkit, un piccolo accessorio che permette di trasformare la connettività cablata in quella senza filo con pochissimi, e non invasivi, passi. Trattandosi di un dispositivo plug-n-play, non necessita alcuna particolare azione: basta collegare il dispositivo all’auto e associarlo al proprio smartphone.

Carlinkit 4.0 è un piccolo box di dimensioni ridotte, di appena 80 x 46 x 13 millimetri, in grado quindi di essere inserito in ogni vano all’interno del nostro abitacolo e nascondere, quindi, potenziali e vistosi cablaggi. Come anticipato, la compatibilità di CarLinKit 4.0 è elevata e funziona con numerosi modelli di auto prodotti dal 2016 ad oggi; più in dettaglio, il sito riporta: Mercedes-Benz, Chevrolet, Ford, Volkswagen, Lexus, Hyundai, Honda, Toyota, Mazda, Land Rover, Jeep, Subaru e molto altro. Allo stato attuale solo Volvo non risulta compatibile. In caso di problemi, CarLinKit offre assistenza ai clienti con risposte rapide entro le 24 ore.

Se vi ha incuriosito, Carlinkit 4.0 è disponibile su Amazon in sconto ad un prezzo di 85 euro, circa 50 euro in meno del valore di listino (lo stesso sconto applicato in occasione del Black Friday!). Ricordiamo che Carlinkit 4.0 è compatibile sia per Android Auto sia per Apple CarPlay. Nell’attesa della nostra recensione che arriverà nelle prossime settimane, a questo indirizzo potete trovare un approfondimento dedicato a Android Auto e CarPlay con le principali differenze.