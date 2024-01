Apple CarPlay: le migliori app da utilizzare in macchina

Apple CarPlay, insieme ad Android Auto, è un sistema di intrattenimento digitale capace di accompagnarci durante i nostri viaggi in auto da diverso tempo: è un sistema in grado di offrire un coinvolgimento straordinario grazie alla presenza di una serie di app più o meno utili e interessanti.

Apple CarPlay è disponibile sia tramite cavo che wireless, anche se la connessione wireless è abbastanza rara come dotazione standard anche su auto di medio gamma. L'unico modo per eliminare il cavo, nel caso in cui la connessione wireless non sia disponibile di serie, è quello di acquistare un adattatore apposito, come ad esempio quello di Carlinkit, che abbiamo recensito in precedenza.

Come accennato, Apple CarPlay consente di utilizzare alcune app della nostra libreria anche durante la guida, interagendo tramite comandi fisici, touchscreen e comandi vocali.

Quali app si possono utilizzare su Apple CarPlay? CarPlay non supporta tutte le app disponibili sull'App Store, ma solo una selezione ristretta ma comunque sufficiente a supportarci durante la guida. Perché alcune app non sono supportate? Per motivi di sicurezza: le distrazioni possono causare incidenti stradali. Per questo motivo, Apple vieta l'utilizzo di alcune applicazioni, ad esempio quelle che consentono la riproduzione di video.

Le migliori app per Apple CarPlay

Scegliere l’app giusta per svolgere una determinata azione non è mai così semplice; in questo articolo proviamo a fare un po’ di chiarezza con una nostra selezione delle migliori app da avere “a bordo”.

Navigatori

Le applicazioni di navigazione si rivelano sempre più indispensabili: oltre a guidarci senza intoppi verso le destinazioni desiderate, diventano una preziosa fonte di informazioni, permettendo di segnalare situazioni quali code, incidenti, autovelox e altro ancora. Con l'era dell'elettrico, le app di navigazione si arricchiscono di funzionalità dedicate ai viaggiatori "a batteria", facilitando la ricerca di colonnine di ricarica.

Google Maps spicca come l'app di navigazione più celebre e diffusa, anche se non è pre-installata come sui dispositivi Android. Ricca di funzioni, sempre connessa e dall'utilizzo intuitivo.

In alternativa, consigliamo Waze, che offre le stesse funzionalità di Google Maps e consente agli utenti di segnalare eventi in tempo reale. La conoscenza anticipata di code, autovelox o ostacoli sulla strada può fare la differenza, anche se può sembrare una caratteristica di poco conto.

Per gli amanti della guida, spazio anche all'app Roads by Porsche, una soluzione che consente di trovare i percorsi più adrenalici da guidare. L'app ha tante funzioni e, naturalmente, non è limitata a chi ha una Porsche (ma solo a chi utilizza un sistema Apple!).

Musica in streaming

Immaginate un viaggio senza musica? Una prospettiva impensabile! Per ascoltare musica in streaming, le app gratuite abbondano in generi diversi. Tra le migliori, consigliamo Spotify, Amazon Music e YouTube Music.

Spotify, l'app più scaricata e utilizzata al mondo, offre un servizio gratuito con limitazioni e pubblicità, oppure un abbonamento a 10,99 euro al mese (o 17,99 euro al mese per un massimo di 6 account, e 5,99 euro al mese per gli studenti).

Analogamente a Spotify, Amazon Music offre un servizio gratuito con limitazioni o un abbonamento a pagamento (9,99 euro al mese) per una qualità audio in HD, senza pubblicità, skip illimitati e ascolto offline.

Un'alternativa è YouTube Music, che consente la creazione e la riproduzione di playlist e la fruizione di singoli brani. Disponibile gratuitamente o tramite un abbonamento che elimina la pubblicità e aggiunge funzioni extra.

Radio in streaming

Per coloro che preferiscono ascoltare la radio anziché singole canzoni, è possibile farlo attraverso un'app mantenendo comodamente aperta l'app di navigazione, senza dover "cambiare" alla sezione radio dell'auto.

Due ottime alternative alla radio DAB+ sono TuneIn e di nuovo Spotify. TuneIn è uno degli aggregatori più rinomati, con oltre 120mila stazioni da tutto il mondo e milioni di podcast.

Messaggistica e social

Nonostante possa sembrare una funzione distrattiva, Apple CarPlay supporta anche app di messaggistica come Whatsapp, Telegram e Messaggi, con alcune limitazioni necessarie in termini di sicurezza. I messaggi ricevuti vengono riprodotti vocalmente, e la composizione avviene tramite dettatura per evitare distrazioni.

Per gli amanti delle chiamate di lavoro e riunioni online, CarPlay è compatibile anche con Cisco Webex Meetings/Webex, Microsoft Teams e Zoom.

Video e YouTube

Per motivi di sicurezza, le app che consentono la riproduzione di video non funzionano, indipendentemente dal fatto che il veicolo sia fermo, in parcheggio o in movimento. Questa limitazione è stata adottata per evitare distrazioni. Sebbene siano disponibili soluzioni per abilitarle, il consiglio rimane uno: evitatelo, poiché il rischio di incidenti è sempre presente.

Domotica e smart home

Quanto sarebbe comodo tornare a casa in pieno agosto e trovarla già rinfrescata, con le tapparelle alzate e la tenda da sole srotolata? Sicuramente molto. Per realizzare ciò, non sono necessarie particolari app ma solo un sistema compatibile con Home Kit (e ovviamente Siri).