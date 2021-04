Auto elettriche: il futuro è a zero emissioni secondo Goldman Sachs

Il tema della mobilità sostenibile sta trovando sempre più favore anche in ambienti non direttamente coinvolti dalla transizione energetica. Settori che però hanno notevoli interessi intorno alla questione energetica, che quindi vogliono partecipare al cambiamento in modo da poterci anche guadagnare.

Tra le banche d’affari nel mondo, Goldman Sachs rappresenta un’istituzione. Tra le più note e grandi realtà della finanza internazionale e oggi interessato a investire nel comparto della sostenibilità, visto come prossimo punto di svolta economico. Un cambio di rotta che coinvolge ogni settore industriale, inclusa l’industria automobilistica.

A questo proposito, secondo Goldman Sachs, le due realtà più interessanti del comparto automobilistico sono Tesla e Volkswagen. Il costruttore americano rimane il principale distributore di automobili elettriche nel mondo, ha progetti di ampliamento della propria attività produttiva e porterà a breve in Europa nuovi modelli, tra cui Model Y e Model 2. Il gruppo tedesco, tra le storiche firme del vecchio continente, è tra i più impegnati nello sviluppo di nuove soluzioni di mobilità.

L’analisi della banca di investimenti ritiene probabile il raggiungimento del picco di domanda di petrolio entro il 2026. Dopo, inizierà un lento ma inesorabile declino che porterà alla graduale transizione energetica. A doversi adattare, secondo gli analisti, sarà l’intero settore dei trasporti, inclusi navi e aerei che dovranno in qualche modo modificare il proprio sistema di alimentazione; e le grandi società di logistica come Amazon e UPS, già al lavoro per sviluppare nuove e più sostenibili modalità di consegna.