La Norvegia è un mercato di riferimento per le auto elettriche, già da diversi anni. Nel corso dei primi mesi del 2022, le vetture a zero emissioni hanno conquistato una leadership incredibile sul mercato norvegese. Il primo trimestre del 2022, infatti, si è chiuso con una quota di mercato dell’83% per le elettriche che hanno toccato un picco dell’86% nel solo mese di marzo. A sostenere le vendite delle auto a zero emissioni sono le numerose agevolazioni riservate dal Governo norvegese.

Le cose, però, potrebbero cambiare a breve. La conferma è arrivata da Jon-Ivar Nygård, ministro dei trasporti della Norvegia, che ha confermato la volontà del Governo di incentivare la micromobilità e le soluzioni alternative alle auto (anche se elettriche). La Norvegia sta raggiungendo l’obiettivo di elettrificare il mercato delle quattro ruote ma ora si deve concentrare sulla riduzione dell’utilizzo di auto in favore di altre soluzioni.

Sul tavolo c’è l’ipotesi di un taglio ale agevolazioni. Le auto elettriche in Norvegia possono contare su numerosi bonus come, ad esempio, l’azzeramento dell’IVA in fase d’acquisto (per le endotermiche è invece fissata al 25%). Le vetture a zero emissioni possono contare, inoltre, su vantaggi legati a pedaggi e tariffe per parcheggi a prezzo ridotto o azzerato. Le tasse legate al possesso dell’auto sono, inoltre, ridotte del 50% per le elettriche.

Per il prossimo futuro, la Norvegia potrebbe offrire alle elettriche lo stesso trattamento riservato alle ibride plug-in che, di recente, hanno perso buona parte delle agevolazioni previste. Per il futuro, quindi, l’obiettivo del Governo norvegese sarà convincere i cittadini a non usare l’auto.