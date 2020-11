Auto Europa 2021: Peugeot 2008 e Renault Captur vincitrici

Finalmente è stata decretata l’auto protagonista del mercato automobilistico 2021. La vincitrice indiscussa è la Peugeot 2008, insieme alla nuova Renault Captur. Nello specifico, la 2008 è la vincitrice di Auto Europa 2021, dunque è stata eletta dall’Unione Italiana Giornalisti dell’Automotive (UIGA), invece la Captur è stata l’auto più votata dalla Giuria Popolare. Tuttavia, non sono mancati importanti riconoscimenti anche per la Ferrari SF90 e per la Lamborghini Huracán Evo RW, le quali hanno partecipato nella categoria “Vetture Sportive”.

Dunque la nuova Peugeot 2008, ormai decretata Auto Europa 2021, è destinata a diventare l’auto migliore del mercato europeo. Si tratta di una vittoria molto importante per la casa automobilistica francese poiché, la 2008 ha dovuto affrontare una concorrenza che vedeva come protagoniste auto di altre sette grandi aziende quali, oltre alla Renault Captur, anche la BMW Serie 1, Ford Puma, Hyundai i20, Kia XCeed e Volkswagen Golf.

A differenza di quanto accaduto negli anni scorsi, il premio Auto Europa 2021 è stato assegnato – non solo dall’Unione Italiana Giornalisti dell’Automobile – ma anche da una giuria “insolita” formata da 100 opinion leader, e da una Giuria Popolare, dunque dal pubblico. Giuria Tecnica, opinion leader e Giuria Popolare, hanno contribuito insieme per eleggere l’auto migliore tra quelle arrivare in finale.

I successi di Peugeot

La nuova auto eletta si accinge ad essere la protagonista del mercato auto del 2021 ed è stata scelta tra altre 15 vetture prodotte e commercializzate in Europa, per un numero di almeno 10.000 unità. Non è la prima volta che una delle auto della casa automobilistica Peugeot si aggiudica questo premio. Infatti, prima della nuova 2008, erano state decretate – come auto migliori del mercato europeo – la Peugeot 207 nel 2007, successivamente la 3008 nel 2010, la Peugeot 208 nel 2013, 2008 nel 2014 e la 308 nel 2015.

Renault Captur

Nonostante sia la Peugeot la vincitrice, un ottimo risultato è stato ottenuto anche dal Renault Captur poiché, oltre ad essere stata l’auto preferita della Giuria Popolare, il SUV compatto del marchio francese si aggiudica il secondo posto – per pochissimi voti di differenza – nella classifica relativa al Premio Auto Europa 2021.

Categoria “Vetture Sportive”

Design, prestazioni e originalità, sono sicuramente i criteri che vengono maggiormente tenuti in conto per decretare invece la vincitrice della categoria “Vetture Sportive”. Ebbene, grazie allo stile impeccabile che porta la firma di Flavio Manzoni, la Ferrari SF90 si è aggiudicata la Coccarda Gialla. Inoltre, l’allestimento cosiddetto Assetto Fiorano che caratterizza la vettura ha influito nel “guadagnarsi” questo titolo.

Prestazioni e trazione posteriore hanno invece permesso alla Lamborghini Huracán Evo RWD di aggiudicarsi invece la Coccarda Rossa, premiata dall’UIGA. Infine, la McLaren GT – granturismo sport car – ha vinto la Coccarda Blu.