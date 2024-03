BMW Le Mans, i nuovi modelli LEGO, sono bellissimi

L'ultimo kit a tema sportivo di LEGO ha messo in scena due delle auto da corsa moderne più iconiche provenienti dalla Baviera: BMW M Hybrid V8 e BMW M4 GT3.

Con 676 pezzi, il doppio pacchetto fa parte della linea Speed Champions di LEGO. Sebbene non sia così complesso come la serie LEGO Technic più avanzata, il brand afferma che l'esperienza autentica di costruzione e gioco è adatta sia ai fan più giovani (consigliata a partire dai nove anni) sia ai costruttori più esperti.

La BMW M4 GT3 è la prima delle due. Questa vettura nella vita reale partecipa alla categoria LMGT3 nelle gare FIA ​​WEC e sarà presente alla 24 Ore di Le Mans di quest'anno. La direzione del design della BMW sembra essersi tradotta piuttosto bene nel mondo dei mattoncini; le griglie della M4 GT3 sembrano ancora più squadrate che nella realtà, abbracciando quell'estetica a dente di sega. Tuttavia, il resto del kit presenta alcuni dettagli intricati, inclusi terminali di scarico, uno spoiler e interni dettagliati. Ci sono anche alcuni cunei curvi per replicare le parti posteriori inclinate delle auto.

La BMW M Hybrid V8 è l'hypercar concorrente dell'azienda, con il produttore tedesco che torna alle gare di prototipi nella serie endurance. La ricostruzione LEGO della M Hybrid V8, che compete anche nella categoria GTP della serie IMSA, presenta interni altrettanto dettagliati e un ampio parabrezza avvolgente.

I mattoncini di entrambe le auto sono dotati della vernice BMW M Motorsport e di una serie di adesivi per ricreare le livree delle macchine da corsa reali. Inoltre, i pannelli del tetto sia della BMW M Hybrid V8 che della BMW M4 GT3 possono essere rimossi. Ciò non solo consente una visione migliore degli interni, ma permette anche ai costruttori di posizionare uno dei due personaggi dei piloti da corsa (forniti come parte del set) all'interno delle auto.

Il kit comprendente entrambe le auto ed è ora in vendita al prezzo consigliato di € 49,99 in Europa; se volete vederlo oppure già acquistarlo, è disponibile su Amazon a questo indirizzo.