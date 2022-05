Tra i piani futuri di BMW c’è anche l’obiettivo di superare Tesla, conquistando la leadership nel segmento premium del mercato delle auto elettriche. Si tratta di una missione tutt’altro che semplice. Tesla, infatti, può contare su di un ruolo di primissimo piano e per superare la concorrenza del costruttore americano sarà necessario investire moltissimo e migliorare tutti gli aspetti legati allo sviluppo ed alla produzione di auto elettriche.

BMW sembra, però, aver già individuato il piano giusto per superare Tesla. L’azienda bavarese, infatti, sta lavorando ad un nuovo progetto che dovrebbe garantire una riduzione del costo delle batterie. In questo modo, le auto elettriche che BMW svilupperà nel corso dei prossimi anni potrebbero offrire un rapporto qualità/prezzi migliore, garantendo margini di profitto superiori all’azienda.

Tesla, per ora, non sembra temere BMW. Elon Musk, infatti, ha sottolineato come alle spalle di Tesla ci sia Volkswagen che rappresenta, quindi, il principale concorrente dell’azienda.

Secondo le informazioni di questi giorni, il progetto di BMW punta a tagliare il costo di produzione delle batterie del 30%. Il nuovo sistema dovrebbe essere ultimato entro il 2025. Il nuovo sistema in sviluppo garantirà una densità di energia superiore rispetto alla soluzione attualmente proposta da Tesla (che, però, di certo non starà a guardare).

Le batterie di nuova generazione su cui BMW è al lavoro saranno realizzate in due varianti, una destinata ai SUV ed una ai modelli più sportivi, come berline e coupé. Alla base del progetto c’è un nuovo sistema di realizzazione delle celle che utilizzeranno una forma circolare. Il progetto, in ogni caso, è ancora in sviluppo. Sarà necessario attendere 2-3 anni per scoprire se davvero BMW riuscirà a tagliare del 30% il costo delle batterie delle sue elettriche.