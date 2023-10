Cambio gomme invernali? Risparmia il 15% con questo coupon

Ci stiamo avvicinando alle stagioni fredde e come ogni anno ci sono alcune incombenze da tenere in considerazione, come il tanto odiato cambio gomme. Se avete bisogno di un nuovo treno vi segnaliamo che su eBay potete acquistare i vostri pneumatici con un codice sconto che vi farà risparmiare fino al 15%!

Potete usufruire dell'offerta direttamente sulla pagina dedicata. Scegliete il treno di gomme che vi serve e durante la produra di acquisto inserite il codice "PNEUMATICI15" per ottenere il vostro sconto del 15% fino a un massimo di 60€. Potrete utilizzare questo codice fino a un massimo di 2 volte, per uno sconto massimo di 120€.

Inoltre vi ricordiamo che con eBay potete far spedire gli pneumatici acquistati a un centro selezionato tra quelli disponibili usufruendo anche di uno sconto del 15% sul montaggio.

Cambio gomme invernali 2023, quand'è e come funziona

La data del cambio gomme invernali 2023 è il 15 novembre. Da quel giorno per evitare sanzioni sarà necessario viaggiare con un treno di gomme invernali o M+S (Mud and Snow - Fango e Neve). In alternativa, se non volete cambiare gomme, dovete avere a bordo delle catene da neve o calze da neve adatte ai vostri pneumatici.

Le possibili sanzioni vanno da 41€ a 168€ se chi sta commettendo l’infrazione viene fermato mentre circola nei centri abitati e da 84€ a 355€ se fermati fuori da essi.

Ciò detto, vi rimandiamo alla

Termini e condizioni del coupon

Codice : PNEUMATICI15

Valore coupon : 15%

Spesa minima : 15€

Sconto massimo per utilizzo : 60€

Utilizzi : 2 per ogni utente

Sconto max totale per utente : 120€

Inizio : 9 ottobre 2023 ore 9:00

Fine : 29 ottobre 2023 ore 23:59

Coupon valido solo sui prodotti inclusi nella promozione

