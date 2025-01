CES 2025, Nvidia presenta Cosmos: l'IA per la guida autonoma

Nvidia ha presentato al Consumer Electronic Show di Las Vegas nuove tecnologie per l'intelligenza artificiale, con focus sullo sviluppo di sistemi di guida autonoma. Il CEO Jensen Huang ha definito questa innovazione "una rivoluzione che porterà alla prima industria multi-trilionaria nell'ambito della robotica".

La novità più significativa è Cosmos, una tecnologia che utilizza video generati artificialmente per addestrare i modelli di IA. Questo permetterà di creare infiniti scenari virtuali per testare sistemi di guida autonoma in modo economico ed efficace. Cosmos sarà disponibile con licenza aperta, consentendo a tutti i produttori di accedervi.

Huang ha inoltre annunciato un nuovo accordo con Toyota per lo sviluppo di veicoli con funzioni di guida autonoma, basati sulla piattaforma Orin e il sistema operativo DriveOS di Nvidia. La collaborazione tra le due aziende risale al 2017, concentrandosi su sistemi di calcolo su cloud per la guida assistita.

Oltre a Toyota, Nvidia ha stretto partnership con la startup Aurora e Continental per lo sviluppo di camion senza conducente. Queste collaborazioni sottolineano l'impegno dell'azienda nel settore automotive e il suo ruolo chiave nell'evoluzione della guida autonoma.

L'investimento di Nvidia in queste tecnologie riflette la crescente importanza dell'intelligenza artificiale nel settore automobilistico e il potenziale di trasformazione che queste innovazioni possono portare alla mobilità del futuro.