Che auto comprare nel 2022? Ecco la nostra top 3!

Il settore delle automobili ha chiuso un 2021 al di sotto delle aspettative e punta tutto sulla nuova annata meno condizionata da problematiche come la disponibilità limitata di chip che ha finora condizionato la produzione di nuovi veicoli.

Per andare a stuzzicare le fantasie degli automobilisti sono stati introdotti alcuni modelli già a listino, ed altri ne andremo a vedere nei prossimi mesi, che fanno sognare per i loro volumi elevati, altri, invece, sono riservati solo a pochi fortunati.

Il tema portante delle news auto del 2022 sarà la carrozzeria da Suv/crossover che spopolerà sul mercato, incentrato specialmente dove la domanda da parte degli utenti è maggiore, quindi segmenti medi e compatti.

Per quanto riguarda le alimentazioni delle auto nuove, visto anche il bisogno per i costruttori di ridurre le emissioni, prevarranno le ibride e le elettriche al 100%; non mancherà qualche rara termica.

Vediamo ora la nostra top 3 del 2022!

Dacia Jogger

Volendo stilare una top 3 tra le news più interessanti, un primo posto lo diamo alla Dacia Jogger, il crossover a sette posti che è stato presentato al Salone di Monaco e che a febbraio potremo trovare sul mercato italiano. Le concessionarie lo proporranno con il motore nella versione turbo benzina 1.0 TCe da 110 cavalli, ma sarà acquistabile pure con doppia alimentazione Gpl Eco-G/benzina ma con 10 cavalli in meno. In tutte e due le varianti ci sarà il cambio manuale a sei marce. Il costo da listino lo vedremo a partire dai 15.000 euro.

Kia Sportage

Sempre il mese di febbraio vedrà arrivare la nuova Kia Sportage che, pensata per il mercato europeo, ha una tecnologia superiore rispetto alla variante precedente. All’interno dell’abitacolo troviamo il doppio display curvo da 12,3” per l’infotainment e la strumentazione. Le motorizzazioni ibride comprendono la plug in Phev da 265 cavalli complessivi e la batteria da 13,8 kW. Per la versione full hybrid i cavalli sono 230 mentre nella mild hybrid andiamo da 150 o 180 cavalli. Tutte versioni usano come unità termica il 1.6 T-Gdi. Potrete optare anche per il diesel da 1,6 litri mild hybrid da 136 Cavalli con cambio automatico a 7 marce e doppia frizione o 6 marce con cambio manuale.

Maserati Grecale

Attesa per il 2021 la Maserati Grecale debutterà questa primavera anche se non c’è ancora una data certa.

Il Suv medio del Tridente avrà un nuovo motore da 4 cilindri turbo 2.0 litri, che si abbinerà ad un sistema mild hybrid da 48 Volt, la sua potenza sarà di 330 cv. Per il modello più potente, la Trofeo, c’è da capire se si opterà per il V6 Nettuno che fu già utilizzato sulla MC20 oppure verrà scelto il V6 2.9 biturbo che si trova su Giulia e Stelvio Quadrifoglio. Negli showroom verrà presentata sia la versione a trazione posteriore che quella integrale, ma in futuro si prevede anche il modello 100% elettrica siglata Folgore, che avrà uno schema propulsivo a 3 unità, di queste, due saranno montate sull’asse posteriore.