Citroen Ami è la nuova elettrica più lenta della polizia

I veicoli in mano alle forze dell’ordine sono di varia natura e dimensione, mentre in America non è raro vedere sfrecciare i mastodontici Ford Explorer Hybrid a Dubai, invece, è possibile scorgere delle vere e proprie supercar addobbate da auto della polizia. In Europa il parco auto è decisamente più contenuto e modesto, complice una mobilità più difficoltosa coadiuvata a strade anche strette e poco pratiche.

Forse proprio per queste ragioni, la polizia dell’isola greca di Chalki ha deciso di adottare l’elettrica Citroen Ami per controllare il territorio. Per chi non lo sapesse, si tratta di un minuscolo quadriciclo a motore (elettrico) a due porte con un pacco batteria da 5,5 kWh che conferisce una modesta autonomia di circa 70 km. Per una ricarica completa sono necessarie circa 3h alla presa di corrente domestica e la velocità massima è limitata a 45 km/h.

Nella piccola cittadina greca arriveranno quattro Citroen Ami, dedicate sia alla polizia sia alla Guardia Costiera, che si uniranno ad una coppia di crossover e-C4 e due singoli e-Spacetourer e e-Jumpy.

L’obiettivo di Citroen e dei suoi partner, come l’importatore greco Syngelidis, è quello di sostituire tutti i veicoli termici con analoghe soluzioni a zero emissioni per contribuire al processo di transizione energetica dell’isola. Gli abitanti dell’isola non solo beneficeranno di una migliore qualità dell’aria ma anche di meno rumore e di un ambiente più pulito. Il numero uno di Citroen, Vincent Cobee, ha precisato che per il brand si tratta di una “collaborazione completamente in linea con lo spirito di Citroen, un marchio innovativo e audace, strettamente connesso con le persone nella loro vita quotidiana e nella mobilità.” In seguito a Chalki, altre isole o cittadine potrebbero adottare la flotta elettrica del marchio francese.