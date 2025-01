Ecco come Polestar permette di risparmiare il 30% sulla ricarica

Polestar, casa automobilistica svedese specializzata in veicoli elettrici, ha annunciato l'espansione del suo progetto energetico innovativo in 11 mercati europei. L'iniziativa mira a offrire ai clienti una ricarica domestica più intelligente, efficiente ed economica, integrandosi con il servizio Polestar Charge che conta oltre 875.000 punti di ricarica in Europa.

L'espansione di Polestar Energy rappresenta un passo significativo verso una mobilità elettrica più accessibile e conveniente. Il servizio promette di ridurre i costi di ricarica domestica fino al 30%, con risparmi annuali che possono arrivare a 300 euro in alcuni mercati.

Michael Lohscheller, CEO di Polestar, ha dichiarato: "come unico marchio globale premium di veicoli elettrici, è fondamentale offrire ai nostri clienti una soluzione di ricarica talmente interessante da rendere l'uso delle loro auto più semplice e conveniente. Un risparmio del 30% sui costi di ricarica domestica può fare la differenza, motivo per cui stiamo lanciando questa offerta su larga scala, con nuovi mercati in arrivo entro l'anno."

L'app Polestar Energy consente ai clienti di pianificare l'uso dell'auto e il livello di ricarica desiderato. La ricarica smart si occupa di utilizzare l'energia nei momenti di minor richiesta, garantendo costi energetici più bassi attraverso premi di rete o tariffe elettriche ridotte.

Oltre ai vantaggi economici, l'utilizzo di Polestar Energy comporta una diminuzione delle emissioni di CO2. Questo perché nei momenti di minore domanda sulla rete, l'energia rinnovabile ha un peso maggiore nel mix energetico.

Dopo una fase pilota di successo in Regno Unito e Paesi Bassi, Belgio e Svizzera hanno ora accesso alla gamma completa di servizi Polestar Energy. In Svezia, Norvegia, Danimarca, Germania, Austria, Italia e Spagna è disponibile un'offerta che comprende ricarica smart e solare.

Entro la fine del 2025, Polestar prevede di introdurre la ricarica bidirezionale con funzionalità vehicle-to-grid e vehicle-to-home per il modello Polestar 3. Questo permetterà ai clienti di utilizzare l'auto come accumulo di energia e inviare l'energia in eccesso alla rete o alimentare direttamente la propria abitazione.

Per usufruire del servizio, è necessario disporre di un caricatore domestico compatibile, come la wallbox Zaptec con funzione di ricarica smart, disponibile tramite un'offerta esclusiva Polestar che include i costi di installazione. L'app Polestar Energy può essere scaricata gratuitamente sui dispositivi mobili nei mercati in cui il servizio è attivo.