Dacia Sandero GPL, quanto costa mantenerla e le spese da affrontare

La Dacia Sandero è una delle auto più popolari in Italia, e non è difficile capire il motivo: è abbastanza compatta per la guida in città, ma offre anche un interno spazioso ed è molto economica da gestire, soprattutto se dotata della doppia alimentazione benzina-GPL (qui la mia prova). Dacia Sandero è disponibile nelle varianti Streetway e Stepway, quest'ultima caratterizzata da una maggiore altezza da terra e da un aspetto più robusto.

Prima di esaminare i costi di gestione della Dacia Sandero, facciamo una panoramica delle specifiche tecniche dell'auto:

Propulsore Cavalli / kW 1.0 SCe - benzina 65 / 49 1.0 TCe - benzina 90 / 67 1.0 TCe ECO-G - benzina + GPL 82 / 60 (benzina) - 100 / 74 (GPL)

Supponiamo di aver acquistato una Dacia Sandero Stepway nell'allestimento Essential con motore TCe 100 GPL ECO-G (il più smart se si desidera risparmiare). Il costo di acquisto è stato di 16.000 € oppure 13.500 € se abbiamo usufruito degli incentivi. Quali sono le spese da considerare e quanto costa mantenerla se si percorrono 10.000 km in un anno?

Bollo

Il bollo è una tassa annuale di possesso che viene calcolata in base alla potenza del motore del veicolo e all'anno di produzione. Nel caso della Dacia Sandero Stepway con motore TCe 100, il calcolo è abbastanza semplice. La potenza del motore è di 74 kW e il costo del bollo è di 2,58 € per kW, quindi il costo annuale del bollo da corrispondere è di circa 190 €. Alcune regioni, tuttavia, offrono una esenzione limitata nel tempo per le auto a GPL e non è difficile arrivare a pagarlo anche 1/4 del suo valore.

Assicurazione

Per quanto riguarda l'assicurazione, è importante tenere presente che molti fattori influenzano il costo, come la regione di residenza, il tipo di veicolo, il profilo dell'assicurato e le opzioni di copertura scelte. Tuttavia, grazie agli strumenti online, è possibile avere un'indicazione generale basata sul preventivo per una Dacia Sandero Stepway in allestimento Essential con motore TCe 1.0 GPL ECO-G e 10.000 km annui percorsi, con ricovero notturno in Lombardia.

I preventivi per la copertura RCA (Responsabilità Civile Auto) partono da poco meno di 400 € annui, ma possono superare facilmente i 900 € inserendo opzioni aggiuntive come la copertura Kasko totale, furto e incendio, e infortuni conducente.

Pertanto, il costo annuale dell'assicurazione potrebbe variare notevolmente a seconda delle specifiche esigenze e delle opzioni aggiuntive selezionate. È sempre consigliabile confrontare diversi preventivi e valutare attentamente le opzioni disponibili per trovare la soluzione più adatta alle proprie esigenze e al proprio budget.

Revisione

Per quanto riguarda la revisione, è importante considerare che è un costo fisso che non ricorre annualmente ma può essere spalmato su più anni per avere un'idea più precisa dei costi annuali. La prima revisione deve essere effettuata dopo 4 anni dalla prima immatricolazione e successivamente ogni 2 anni. Il costo è calmierato e si aggira intorno agli 80 euro, più precisamente 79,02 € se la si esegue in un centro autorizzato.

Tuttavia, nel caso specifico di un veicolo a GPL, è necessario considerare anche la sostituzione della bombola di GPL ogni 10 anni. Il costo presso un'officina specializzata si aggira intorno ai 400 euro.

Pertanto, se spalmiamo questi costi su un periodo di 10 anni (considerando la sostituzione della bombola di GPL), il costo annuo aggiuntivo per la revisione e la sostituzione della bombola può essere calcolato come segue:

Costo revisione annuo: 79,02 € / 2 anni = 39,51 €/anno

Costo sostituzione bombola annuo: (400 €) / 10 anni = 40 €/anno (approssimativamente)

Quindi, sommando questi due costi, otteniamo un costo annuo aggiuntivo per la revisione e la sostituzione della bombola di circa 85,51 €. Questo dovrebbe essere considerato nel calcolo dei costi annuali di gestione dell'auto se si ha l'obiettivo di tenerla più di 10 anni.

Manutenzione - tagliandi

Dacia avverte che il motore con doppia alimentazione benzina-GPL comporterà un leggero aumento dei costi di manutenzione rispetto a un motore a benzina tradizionale. Nei primi 4 anni, il costo aggiuntivo per la manutenzione del sistema GPL sarà di 170 € rispetto a un motore a benzina standard; tuttavia, questo costo aggiuntivo viene ampiamente compensato dal risparmio sul carburante.

Nei primi 30.000 chilometri di utilizzo, Dacia prevede due tagliandi secondo il configuratore online:

il primo tagliando è programmato a 15.000 chilometri e prevede la sostituzione dell'olio motore e del filtro dell'olio, al costo di 80 €; il secondo tagliando è fissato a 30.000 chilometri o dopo 2 anni e include anche la sostituzione del filtro dell'aria, al prezzo di 130 €.

Quindi, nei primi 2 anni di possesso, ci si può aspettare di spendere tra i 200 e i 300 € per la manutenzione ordinaria.

Complessivamente, pur considerando il lieve aumento dei costi di manutenzione dovuti al sistema GPL, l'utilizzo di questo tipo di motore continua a offrire un notevole risparmio grazie al minore costo del carburante.

Pneumatici

Una volta consumato il battistrada dei pneumatici originali forniti di serie sulla Dacia Sandero Stepway, il costo per sostituirle dipenderà dalla marca e dal modello delle gomme che si sceglie di acquistare e dal costo del montaggio. Se si opta per marchi noti nel mondo degli pneumatici come Bridgestone, Dunlop o Michelin, il prezzo può variare tra i 140 e i 160 € per gomma. Considerando che la vettura monta cerchi da 15 pollici e gomme 185/65, il costo complessivo per un set di quattro gomme potrebbe quindi essere intorno ai 600 €, a cui andrebbe aggiunto il costo per il montaggio.

Se si vive in un'area con un clima rigido o frequenti nevicate e si desidera utilizzare un secondo set di gomme invernali, il costo potrebbe essere leggermente inferiore. Ad esempio, un set di pneumatici invernali Michelin Alpin 6 nella misura 185/65 16 potrebbe costare circa 490 € per il set di quattro gomme, a cui andrebbe aggiunto il costo del montaggio.

È importante tenere presente che il costo delle gomme non è un costo annuale fisso, ma dipende dalla quantità di chilometri percorsi e dall'usura dei pneumatici. Questo costo potrebbe quindi essere spalmato su un periodo di tempo variabile, che va da sei mesi a quattro anni, a seconda dell'utilizzo del veicolo. Inoltre, vale sempre la regola di tenere nel baule un set di catene o calze da neve se non sono neccesarie le gomme invernali.

Carburante

Come sempre è bene ricordare che i calcoli riportati in questo articolo si basano sul prezzo attuale della benzina (e in questo caso del GPL), e che possono variare drasticamente viste le forti fluttuazioni del prezzo dei carburanti negli ultimi anni.

Supponendo di percorrere 10.000 km all'anno, di cui l'80% alimentati a GPL e il restante 20% a benzina, con il GPL a 0,80 € al litro e la benzina a 1,90 € al litro, possiamo calcolare i costi approssimativi del carburante.

Come riportato nella prova, i consumi medi teorici della Dacia Sandero sono di 7,4 litri per 100 km, per i primi 8.000 km alimentati a GPL, il costo sarà:

8.000 km / 100 km * 7,4 litri/100 km * 0,80 €/litro = 473,60 €

Per gli ultimi 2.000 km alimentati a benzina, il costo sarà:

2.000 km / 100 km * 7,4 litri/100 km * 1,90 €/litro = 285,60 €

Quindi, il costo totale per percorrere 10.000 km utilizzando principalmente il GPL e la benzina solo quando necessario sarà:

473,60 € (GPL) + 285,60 € (benzina) = circa 750 euro

È importante considerare che questi sono solo calcoli approssimativi e i costi effettivi possono variare in base ai consumi reali, modalità di utilizzo, percorso coperto e naturalmente volatilità del prezzo dei carburanti. Da precisare, infine, come riportato nella prova:

[...] vale la pena ricordare che i consumi a GPL sono generalmente il 20% superiori a quelli della benzina a fronte, però, di un costo alla pompa sensibilmente inferiore (-50%).

Costi totali

Bollo: 190 € all'anno - alcune regioni offrono uno sconto importante (-75%)

Gomme: 600/700 € a treno, non è una spesa annuale

Carburante: circa 750 € per percorrere 10.000 km

Assicurazione: a partire 400 € all'anno

Manutenzione: circa 150 € all'anno

Revisione: 80 € dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, poi ogni 2 anni. Bombola GPL ogni 10 anni per circa 400 €.