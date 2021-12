Dacia Sandero GPL: ancora più economica con l’offerta di dicembre 2021

In un mercato in cui le elettriche e le ibride continuano ad avere prezzi elevati, nonostante gli incentivi, il GPL si conferma ancora una scelta economica e l’offerta di dicembre dedicata alla Dacia Sandero GPL lo conferma. Fino alla fine del mese di dicembre, infatti, è possibile acquistare una nuova Dacia Sandero Streetway Essential 1.0 TCe ECO-G, ovvero la variante GPL della Sandero, al prezzo promozionale di 11.650 euro.

La promozione prevede un anticipo di 3.120 euro e la sottoscrizione di un finanziamento con 36 rate mensili da 119,70 euro (TAN fisso 5,25%; TAEG 7,49%). Da segnalare che il finanziamento include una rata finale (Valore Futuro Garantito) pari a 7.068 euro da pagare nel caso in cui si decisa di completare l’acquisto della vettura alla fine del pagamento rateale previsto. La promozione di Dacia è disponibile fino al 31 dicembre 2021.

La Dacia Sandero Streetway a GPL protagonista dell’offerta può contare sul motore 1.0 TCe ECO-G. Si tratta di un’unità con funzionamento bifuel benzina/GPL in grado di erogare una potenza massima di 101 CV con una coppia motrice massima di 170 Nm. Da notare che il motore è abbinato al cambio manuale a sei rapporti. Uno dei punti di forza della vettura è sicuramente l‘autonomia pari a oltre 1.000 chilometri complessivi. Il consumo in GPL, nel ciclo WLTP, è di 7-7,4 litri per ogni 100 chilometri.

A rendere meno conveniente la scelta della Dacia Sandero a GPL potrebbe essere l’attuale prezzo del carburante, decisamente più elevato rispetto allo scorso anno. Il prezzo del GPL, però, sempre essere in leggero calo a dicembre secondo le ultime rilevazioni.