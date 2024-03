Dash cam auto 4K a un prezzo SHOCK! (-35%)

La dash cam auto 4K di GKU è in grado di catturare immagini definite con una copertura angolare di 170° per avere una visione chiara di cosa succede mentre siete alla guida. Dotata di Wi-Fi integrato, può essere controllata tramite l'app "Jarviscam" per una facile gestione delle riprese. Include anche la funzione di monitoraggio del parcheggio 24 ore su 24, una sistema visione notturna avanzata ed è facilissima da installare. Grazie a uno sconto Amazon del 35%, oggi potete acquistarla per soli 71,99€ anziché 109,99€ e viaggiare sicuri sapendo che in caso di sinistro avrete sempre a disposizione una prova dell'accaduto.

Dash cam auto 4K, chi dovrebbe acquistarla?

La dash cam auto 4K di GKU è un prodotto altamente consigliato per tutti gli automobilisti che desiderano aumentare il livello di sicurezza durante la guida e il parcheggio del proprio veicolo. Grazie alle sue caratteristiche avanzate, come la registrazione simultanea con risoluzione 2,5K anteriore e 1080P posteriore, e la possibilità di operare in 4K UHD a 30fps in modalità anteriore singola, è ideale per coloro che vogliono catturare dettagli nitidi e completi di ogni viaggio. Con il grandangolo di 170° e la super visione notturna, garantisce video chiari anche in condizioni di scarsa illuminazione, assicurando una copertura completa degli angoli intorno al veicolo.

Inoltre, la funzionalità Wi-Fi integrata e l'app dedicata "Jarviscam" rendono questa dash cam perfetta per gli utenti che vogliono gestire facilmente le proprie riprese, modificarle e condividerle sui social media direttamente dal proprio smartphone. La tecnologia del sensore G e il monitoraggio del parcheggio 24h offrono un ulteriore livello di protezione, salvaguardando il veicolo anche quando il conducente non è presente. La facilità di installazione e la compattezza la rendono un'aggiunta discreta e non invadente alla propria auto. È uno strumento essenziale per chiunque voglia documentare i propri viaggi su strada, monitorare la sicurezza del proprio veicolo e avere a disposizione prove video in caso di incidenti o controversie stradali.

Questa offerta rappresenta un'ottima opportunità per dotare la vostra auto di una tecnologia avanzata a un costo accessibile. Questa dash cam spicca per la sua elevata qualità di registrazione, oltre che per le funzionalità avanzate come il controllo via app e il monitoraggio 24 ore su 24, che vi garantiscono una sicurezza e una tranquillità senza precedenti durante la guida. Oggi potete acquistarla per soli 71,99€ e risparmiare il 35% sul prezzo originale di 109,99€.

