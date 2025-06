Il futuro del Magic Kingdom di Disney World sta per cambiare radicalmente con quello che si preannuncia come il più grande ampliamento nella storia del parco di Orlando. L'annuncio fatto dalla compagnia segna la fine di un'era per due delle attrazioni storiche più amate, Tom Sawyer Island e Rivers of America, che lasceranno spazio a una nuova terra tematica completamente dedicata al mondo di Cars della Pixar. Il progetto, battezzato Piston Peak National Park, promette di trasformare un'intera sezione del parco in un paesaggio che ricorda i grandi parchi nazionali americani.

L'ispirazione per questa nuova area deriva direttamente dalle Montagne Rocciose del Colorado, con gli Imagineers Disney che hanno lavorato per ricreare un ambiente naturale ricco di foreste di pini e cime innevate. Il nome stesso del parco fa riferimento a una location apparsa nel film "Planes: Fire & Rescue", dimostrando come Disney stia attingendo a pieni mani dall'universo narrativo creato attorno ai suoi personaggi automobilistici più famosi.

Al centro dell'esperienza di Piston Peak National Park ci saranno due nuove attrazioni pensate per soddisfare diversi tipi di visitatori. La principale sarà un'avventura in stile rally fuoristrada che permetterà agli ospiti di attraversare le foreste e scalare le vette di Piston Peak utilizzando veicoli senza binari, una tecnologia che Disney ha perfezionato negli ultimi anni. L'attrazione promette di offrire un'esperienza che la compagnia descrive come "proprio come una vera gara", introducendo anche nuovi personaggi dell'universo Cars che non abbiamo ancora conosciuto nei film precedenti.

Per le famiglie con bambini più piccoli, Disney sta sviluppando una seconda attrazione il cui nome non è ancora stato rivelato, ma che sarà specificamente progettata per essere accessibile a tutti i membri della famiglia. Questa strategia riflette l'approccio tipico di Disney nel creare esperienze che possano coinvolgere visitatori di tutte le età, garantendo che nessuno rimanga escluso dal divertimento.

L'ambientazione non si limiterà alle sole attrazioni: il finto parco nazionale includerà anche una visitor's lodge in perfetto stile americano, una sede dei ranger e sentieri escursionistici che permetteranno ai visitatori di immergersi completamente nell'atmosfera. Questi elementi aggiuntivi dimostrano l'intenzione di Disney di creare non solo delle giostre, ma un'esperienza immersiva completa che trasporti i visitatori in un mondo alternativo.

L'estensione geografica del progetto è impressionante: Piston Peak National Park si svilupperà da Liberty Square fino a raggiungere Tiana's Bayou Adventure e si estenderà verso la rinnovata montagna russa di Thunder Mountain Railroad, che dovrebbe riaprire nel 2026 dopo i lavori di aggiornamento. Questa collocazione strategica permetterà al nuovo land di integrarsi organicamente con le attrazioni esistenti, creando un flusso naturale di visitatori attraverso diverse aree tematiche del parco.

Gli ospiti che desiderano vivere un'ultima volta l'esperienza di Tom Sawyer Island e del Riverboat hanno tempo fino al 7 luglio per farlo, data dopo la quale inizieranno presumibilmente i lavori di demolizione e ricostruzione. Si tratta di un momento storico per il Magic Kingdom, considerando che queste attrazioni hanno accompagnato generazioni di visitatori fin dall'apertura del parco.

Sebbene Disney non abbia fornito una data precisa per l'apertura di Piston Peak National Park, l'entità del progetto suggerisce tempi lunghi di realizzazione. Gli esperti del settore stimano che un'espansione di queste dimensioni richiederà almeno fino al 2027 o 2028 per essere completata, considerando la complessità della rimozione delle strutture esistenti e la costruzione di un ambiente completamente nuovo. L'investimento rappresenta una scommessa importante per Disney, che punta sul merchandising (come il camion di Cars) e sulla popolarità duratura del franchise Cars per attrarre nuove generazioni di visitatori nel suo parco più iconico.