Dite ADDIO ai cavi in auto usando questo coupon, CarlinKit 2024 oggi è in SCONTO!

Se siete alla ricerca di una soluzione elegante per liberarvi dei cavi in auto e rendere wireless il vostro CarPlay o Android Auto, non potete lasciarvi sfuggire questa offerta Amazon. Il nuovo CarlinKit 5.0 è disponibile a soli 65€, grazie a un risparmio di 10€ grazie al coupon da applicare direttamente in pagina.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 10€ durante il checkout

Adattatore CarlinKit 5.0, chi dovrebbe acquistarlo?

L'adattatore CarlinKit 5.0 rappresenta la soluzione ideale per chi desidera modernizzare il sistema di infotainment della propria auto dotata di CarPlay o Android Auto cablato. Con il suo design compatto e l'installazione plug&play, questo dispositivo permette di trasformare in pochi secondi la connessione cablata in wireless.

La vera forza di questo prodotto risiede nella sua versatilità: supporta sia CarPlay che Android Auto wireless, funzionando con iPhone dotati di iOS 10 o superiore e smartphone Android 11+. La connessione WiFi a 5GHz garantisce una trasmissione stabile e veloce dei dati, mentre il sistema di aggiornamento OTA assicura compatibilità costante con nuovi modelli di auto e smartphone.

L'installazione è semplicissima e non richiede competenze tecniche: basta collegare il dispositivo alla porta USB dell'auto e seguire le istruzioni in italiano incluse nella confezione. Una volta configurato, CarlinKit 5.0 si connette automaticamente ogni volta che si sale in auto, con tempi di attivazione di circa 5-6 secondi.

Disponibile a 65€ grazie a 10€ di coupon, CarlinKit 5.0 rappresenta un investimento eccellente per modernizzare il sistema multimediale della vostra auto. La combinazione di facilità d'uso, compatibilità estesa e prestazioni affidabili lo rende un acquisto consigliato per chiunque voglia liberarsi dei cavi senza rinunciare alle funzionalità di CarPlay e Android Auto!

