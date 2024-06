Noleggio auto? Sapevi che puoi farlo su... AMAZON!

Amazon è rinomato per essere uno dei più grandi e affidabili e-commerce al mondo, ma sapevate che tramite Amazon potete anche noleggiare un'auto elettrica a condizioni potenzialmente più vantaggiose rispetto ai tradizionali punti di noleggio? In particolare, l'offerta arriva da Drivalia CarCloud Next Electric Style. Acquistando il loro voucher su Amazon, attualmente scontato del 30%, avrete diritto a noleggiare un'auto elettrica con condizioni riservate. Maggiori dettagli sono disponibili su carcloud.drivalia.com.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 30% durante il checkout

Drivalia CarCloud Next Electric Style, chi dovrebbe abbonarsi?

Il Drivalia CarCloud Next Electric Style è la soluzione ideale per chi è sempre in movimento e cerca un'alternativa sostenibile all'acquisto di un veicolo a propulsione tradizionale. Con un abbonamento che consente di guidare auto completamente elettriche come la 500e o la e-Corsa, questo servizio si rivela perfetto per gli abitanti delle città desiderosi di ridurre il proprio impatto ambientale senza rinunciare alla comodità di avere un'auto a disposizione quando serve.

Il servizio, che prevede il ritiro del veicolo presso i Mobility Store selezionati, è progettato per essere accessibile, confidenziale e flessibile, adattandosi a clienti privati, liberi professionisti e aziende. Con un investimento iniziale di 199€, scontato però del 30% a carrello, si accede a condizioni di noleggio vantaggiose riservate agli iscritti, incluse le 24 ore al mese di guida per il car sharing elettrico E+Share Drivalia. In aggiunta, chi necessita di una soluzione per spostarsi facilmente in città senza i costi fissi dell'auto di proprietà troverà in Drivalia CarCloud Next Electric Style un'offerta imperdibile.

La possibilità di ricaricare il veicolo a casa con il cavo in dotazione offre un ulteriore livello di comfort. È la scelta ideale per coloro che vogliono abbracciare uno stile di vita più sostenibile, godendo della libertà di un'auto quando necessario, senza i vincoli e le spese dell'acquisto e del mantenimento di un veicolo personale. Con requisiti accessibili, come la necessità di una carta di credito per l'iscrizione, e la flessibilità di cancellazione del servizio dopo il primo mese senza penalità, rappresenta un servizio intelligente ed eco-compatibile per muoversi in modo responsabile.

