Dopo la Lamborghini, perché non pensare ad una Ferrari per il fuori strada? Solitamente sono gli esercizi di stile di grafici, designer o progettisti a ispirare i costruttori e non viceversa. E invece questa volta è andata esattamente al contrario. Dopo aver visto la presentazione della Lamborghini Huracan Sterrato, e negli stessi giorni anche della Porsche 911 Dakar, un artista presente su instagram col nome di ildar_project, ha immaginato che anche Ferrari potrebbe seguire l’esempio delle illustri concorrenti.

L’artista ha quindi pubblicato la sua elaborazione grafica di una Ferrari, pronta per mordere la polvere. La vettura scelta è la SF90, che essendo ibrida, si sposa bene con l’idea di un progetto per il prossimo futuro. La sportiva di Maranello è equipaggiata con un propulsore V8 biturbo di 4.0 da 780 CV e 800 Nm (erogati rispettivamente a 7.500 e 6.000 giri/min) e tre motori elettrici da 220 CV totali. Due di questi motori elettrici azionano l’asse anteriore, il che significa che la SF90 è effettivamente a trazione integrale, quindi perfetta per una escursione su ghiaia e terra.

Esteticamente notiamo come la versione offroad sia stata (virtualmente) rialzata, e dotata di parafanghi extra sui passaruota. Sul frontale sono stati aggiunti dei faretti addizionali a LED. Anche le gomme sportive hanno lasciato il posto ad altre con un battistrada tassellato. Da notare un dettaglio intelligente e interessante, quello del portapacchi sul tetto; niente di troppo originale, ma in questo caso è stato pensato per trasportare una ruota di scorta, che è qualcosa di estremamente utile in caso di un utilizzo estremo del veicolo.

Lamborghini Huracan Sterrato

Se la casa del cavallino rampante sia pensando seriamente ad un progetto del genere, è impossibile saperlo. Di certo studia i rivali e cerca di contrattaccare utilizzando le stesse carte, infatti è in arrivo un inaspettato SUV, la Purosangue, diretta concorrente della Urus di Lamborghini e della Cayenne di Porsche. E allora perché non immaginare una sfida anche su terreno accidentato?