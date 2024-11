Ecco come potrebbe essere la prossima Audi A7

Audi ha annunciato importanti cambiamenti nella sua lineup di modelli. Il produttore tedesco abbandonerà la versione a combustione interna dell'A6 per fare spazio alla nuova A6 E-Tron completamente elettrica. La prossima generazione dell'A6 con motori tradizionali verrà rinominata A7 e sarà svelata all'inizio del 2025.

Questa mossa rientra in una più ampia strategia di Audi per differenziare chiaramente i modelli elettrici da quelli a combustione. Il CEO Markus Duesmann aveva già anticipato questi cambiamenti nella nomenclatura lo scorso marzo. La nuova denominazione è già in atto per alcuni modelli: l'A4 con motori convenzionali è diventata A5, lasciando spazio a una futura A4 E-Tron elettrica.

Per quanto riguarda la nuova A7, Audi non ha fornito molti dettagli, ma sono già circolate alcune foto spia di un prototipo camuffato in versione berlina. Non è chiaro se sarà mantenuta anche l'attuale carrozzeria Sportback o se sarà disponibile solo come berlina tradizionale.

Infatti, dal 2020 Audi commercializza in Cina una versione berlina dell'A7, denominata A7L, basata sulla variante a passo lungo prodotta localmente. Il mercato cinese continua comunque ad avere accesso anche alla versione Sportback a cinque porte.

Oltre alla berlina, Audi ha confermato che la nuova A7 sarà disponibile anche in versione Avant, ovvero station wagon. Ci sarà persino una variante RS7 Avant ad alte prestazioni. Prima del debutto della nuova A7, Audi svelerà la prossima generazione della Q5 Sportback entro la fine di questo mese, ampliando ulteriormente la sua offerta di SUV coupé.