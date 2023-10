Ecco cosa succede a un Cybertruck, se gli si spara addosso

Tesla ha condotto un test di resistenza ai proiettili sul suo Cybertruck sparando con una Tommy gun contro il pickup elettrico. Quando Tesla ha svelato per la prima volta il Cybertruck, l'azienda aveva dichiarato che il veicolo era praticamente antiproiettile, grazie alla sua robusta costruzione.

La Cybertruck è stata progettata con una carrozzeria esterna estremamente dura e resistente per garantire la massima protezione dei passeggeri. Con un esoscheletro praticamente indistruttibile e una struttura in acciaio inossidabile Ultra-Hard 30X laminato a freddo, il veicolo sembrava promettere un elevato livello di sicurezza.

Tuttavia, il famoso test della pallina d'acciaio, condotto durante l'evento di presentazione aveva messo in luce alcune debolezze nel vetro corazzato di Tesla. Nonostante l'accaduto, Tesla ha continuato a lavorare duramente per rendere la Cybertruck praticamente in distruttibile.

Un utente di X, tale Aryan Jain, ha filmato un Cybertruck in strada che era chiaramente stato sottoposto a un test di resistenza ai proiettili. Elon Musk, CEO di Tesla, ha confermato l'evento, rivelando che hanno sparato l'intero caricatore di una Tommy Gun contro il Cybertruck, in pieno stile Al Capone. Tuttavia, ha sottolineato che nessun proiettile è penetrato nell'abitacolo dei passeggeri.

Questo test dimostra l'impegno di Tesla nel garantire la sicurezza e la resistenza del Cybertruck. L'azienda ha annunciato che organizzerà un "evento di consegna" per il Cybertruck il prossimo 30 novembre, durante il quale verranno forniti tutti i dettagli sulla versione di produzione di questo pickup elettrico. Musk ha, inltre, sottolineato che il Cybertruck rappresenta il "miglior prodotto mai realizzato da Tesla".

È possibile che durante questo evento vengano condivisi ulteriori dettagli sulla capacità anti-proiettile del Cybertruck o che venga mostrato proprio un video di questo peculiare test di resistenza ai proiettili.