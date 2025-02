Ecco la Volkswagen elettrica da 20 mila euro

Durante un incontro con i dipendenti nello stabilimento di Wolfsburg, il CEO del marchio automobilistico Volkswagen, Thomas Schäfer, ha illustrato i piani futuri, introducendo un nuovo modello elettrico di base dal costo di circa 20.000€. La presentazione di questo veicolo segna un passo importante verso l'accessibilità universale della mobilità elettrica, in linea con le promesse del brand. La rivelazione ufficiale al pubblico del modello show car è prevista per marzo, con la versione definitiva programmata per il 2027.

Questo nuovo modello rappresenta una pietra miliare significativa per Volkswagen, che mira a diventare il leader tecnologico globale nel segmento dei produttori di volume entro il 2030. Da quando è stata lanciata la famiglia di prodotti ID. nel 2019, Volkswagen ha venduto oltre 1,35 milioni di veicoli ID., inclusi circa 500.000 ID.3. L'anno scorso, il marchio ha venduto 383.100 veicoli completamente elettrici.

Il nuovo veicolo elettrico di ingresso sarà sviluppato nell'ambito del Gruppo Brand Core all'interno del Gruppo Volkswagen. Questo modello, assieme alla versione produttiva dell'ID.2all, costituisce la nuova famiglia di piccole auto elettriche basate sulla nuova evoluzione della piattaforma MEB (Modular Electric Drive). Il primo modello, l'ID. 2all, è previsto per il 2026 con un prezzo base inferiore a 25.000€, segnando l'ingresso di Volkswagen nella classe delle piccole auto totalmente elettriche.

L'annuncio non solo sottolinea l'impegno di Volkswagen verso l'elettromobilità, ma riflette anche la centralità dello stabilimento di Wolfsburg nell'era elettrica. Con il trasferimento della produzione del modello Golf in Messico, Schäfer ha annunciato che verranno introdotte nuove tecnologie e processi produttivi nella Hall 54 dello stabilimento. L'obiettivo è quello di produrre la nuova generazione del Golf elettrico sulla piattaforma SSP, insieme al T-Roc elettrico, facendo di Wolfsburg il cuore della nuova classe compatta elettrica.

Daniela Cavallo, Presidente del Consiglio generale e di Gruppo dei lavoratori di Volkswagen AG, ha sottolineato l'importanza del sostegno continuo e della stretta collaborazione tra il consiglio dei lavoratori e la gestione nel trasformare il corso dell'azienda, con incontri di progresso congiunti programmati ogni trimestre.

In aggiunta, con l'accordo "Zukunft Volkswagen" (Futuro Volkswagen), siglato a dicembre 2024, il gruppo Volkswagen ha delineato un piano ambizioso diviso in tre fasi: rafforzare la competitività ottimizzando le strutture di costo e ampliando il portafoglio di modelli esistenti, introdurre nove nuovi modelli entro il 2027 e porsi come leader tecnologico nel segmento di volume. Questa strategia è intesa a stabilire nuovi standard e a guidare l'innovazione nella mobilità a livello globale.