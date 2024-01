Echo Auto 2ª Gen, CHE PREZZO! Su Amazon risparmi il 36%

Echo Auto (2ª gen.) è il dispositivo che vi permette di portare Alexa in auto con voi, ora disponibile su Amazon al prezzo speciale di €44,99 anziché €69,99. Con un risparmio del 36%, la vostra guida si arricchirà di un accessorio a mani libere di alta tecnologia, disegnato per riprodurre musica, effettuare chiamate e molto altro, senza l'integrazione nativa di un assistente vocale. Sottile e dotato di 5 microfoni, Echo Auto vi ascolta con chiarezza e vi offre anche un caricatore rapido per le vostre necessità di viaggio. Non perdete l'occasione di trasformare la vostra auto in un ambiente smart e sempre connesso!

Echo Auto (2ª gen.), chi dovrebbe acquistarlo?

Se vi piace avviare la musica e gestire le chiamate in movimento senza distogliere le mani dal volante, il nuovo Echo Auto di seconda generazione è quello che fa per voi. Questo piccolo accessorio è progettato per soddisfare le esigenze di chi desidera portare l'esperienza Alexa nella propria auto, soprattutto se il veicolo non dispone di un assistente vocale integrato. Dotato di un design pensato per la strada, con i suoi cinque microfoni, riuscirà a catturare i vostri comandi vocali anche se dovrete competere con i rumori del traffico o la musica ad alto volume. Echo Auto diventa il compagno di viaggio ideale per chi non vuole rinunciare al proprio intrattenimento musicale, ai podcast preferiti o ai libri Audible, anche durante spostamenti frenetici.

Mai più preoccupazioni per il telefono scarico mentre si è alla guida, grazie al caricatore rapido incluso in Echo Auto. Inoltre, avrete la possibilità di controllare i dispositivi smart che avete casa direttamente dall'abitacolo dell'auto: con un semplice comando, potrete regolare il termostato o spegnere le luci di casa, per un rientro in un ambiente già confortevole. E per chi tiene alla propria privacy, questo dispositivo include elementi progettati per garantire protezione e controllo, come il pulsante per disattivare i microfoni.

Echo Auto (2ª gen.) è un accessorio progettato per dotare la vostra auto di Alexa anche se non possiede un assistente vocale di serie.

Con Echo Auto, viaggiare diventa un'esperienza più ricca e rilassante. Al prezzo di soli €44,99 invece di €69,99, potrete godervi musica e intrattenimento con la semplicità del controllo vocale. Vi consigliamo l'acquisto di questo dispositivo innovativo perché trasformerà ogni viaggio in un'esperienza piacevole, mantenendo la vostra attenzione sulla strada e aggiungendo comodità alla vostra routine quotidiana.

