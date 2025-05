Se siete alla ricerca di un modo pratico, ecologico e confortevole per spostarvi in città, Unieuro ha la proposta perfetta per voi. Solo per un periodo limitato, potete acquistare il Xiaomi Electric Scooter 4 a 299,90€ invece di 549,90€, con un risparmio straordinario del 45%! Questo monopattino combina prestazioni elevate, design portatile e sicurezza avanzata, il tutto ad un prezzo più che competitivo.

Xiaomi Electric Scooter 4, chi dovrebbe acquistarlo?

Grazie a un motore potente da 600W, lo scooter è in grado di affrontare pendenze fino al 16%, garantendovi una guida fluida e confortevole anche su percorsi più impegnativi. Con una velocità massima di 20 km/h e un’autonomia che raggiunge i 35 km, avrete tutta la libertà di muovervi dove desiderate, senza rinunciare alla comodità. Il design pieghevole vi permette inoltre di riporlo o trasportarlo in soli 3 secondi, rendendolo l’alleato ideale per la mobilità urbana.

Non solo prestazioni, ma anche massima sicurezza: il monopattino è conforme alle normative UL e EN17128:2020, ed è dotato di un sistema di doppia frenata che include un freno a disco posteriore migliorato e un sistema E-ABS anteriore, per una frenata rapida e controllata. Gli pneumatici da 10 pollici assorbono efficacemente gli urti e riducono il rischio di slittamenti, offrendo una guida stabile e sicura su diversi tipi di terreno.

Infine, lo Xiaomi Electric Scooter 4 si connette all’App Xiaomi Home tramite Bluetooth, consentendovi di monitorare velocità e carica residua in tempo reale. Il sistema KERS (recupero dell’energia cinetica) vi permette inoltre di ottimizzare la durata della batteria, recuperando energia in fase di frenata. Un concentrato di tecnologia e praticità, oggi a un prezzo irripetibile: non lasciatevi sfuggire questa offerta da Unieuro!