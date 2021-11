Ferrari Purosangue, le prime immagini con carrozzeria definitiva

Che Ferrari si stia preparando ad approdare nel mercato dei SUV ad alte prestazioni non è di certo una novità, già da diversi mesi infatti siamo a conoscenza dell’arrivo di un veicolo a ruote alte di alta gamma capace di misurarsi con Aston Martin DBX, Lamborghini Urus, Porsche Cayenne Turbo e, naturalmente, Bentley Bentayga Speed.

Nuovi avvistamenti lasciano ora intendere quali saranno le forme e dimensioni di Purosangue che, come sappiamo, erediterà diversi elementi da Maserati Levante. A giudicare dalle ultime immagini, Purosangue potrebbe entrare nella classe dei SUV Coupé complice una linea del tetto molto spiovente e, quindi, misurarsi quindi con Lamborghini Urus e Porsche Cayenne Coupé. Tra le caratteristiche distintive del SUV di Maranello troviamo, al momento, gli sbalzi ridotti e un cofano affusolato e aerodinamico; impossibile inoltre non notare la linea anteriore del cofano, bassa e spiovente, indice che probabilmente il propulsore è stato inserito più centralmente sul telaio forse per una distribuzione dei pesi più accurata e precisa.

Credits: Autocar

Ma sotto il cofano? Qui è ancora un grande mistero ma gli ultimi scatti vengono in nostro soccorso: il muletto, infatti, sembra presentare due sportelli -uno per lato- forse dedicati rispettivamente alla benzina e alla ricarica. Potrebbe quindi trattarsi di un ibrido plug-in? Difficile a dirsi al momento, ma considerate le circostanze non è così improbabile che Ferrari abbia deciso di rendere un po’ più “green” il suo veicolo più mastodontico. In ogni caso il power train elettrico sarà abbinato ad un potente e prestazionale propulsore, forse al 3.0 V6 della 296 GTB oppure al 4.0 V8 di SF90 Stradale.

Rimane da capire se Ferrari abbia intenzione di replicare la strategia di GT4C Lusso e inserire, in aggiunta al V8, anche un propulsore V12 al vertice della gamma. Quest’ultimo motore spingerebbe Purosangue in una fascia di mercato ancora più di nicchia ma, al tempo stesso, contribuirebbe a rendere questo SUV come davvero esclusivo e difficile da eguagliare. A livello numerico, che si tratti di un V6 o V12 sicuramente Purosangue avrà a disposizione potenza da vendere e si prevede una soglia di almeno 700 cavalli.

Prevista nel 2022 e sviluppato con il nome in codice Purosangue, è una delle 15 nuove Ferrari annunciate lo scorso anno e che arriveranno nel corso dei prossimi mesi. Difficile ipotizzare il prezzo di questo SUV sportivo anche se è lecito supporre un posizionamento non troppo lontano a Lamborghini Urus, pertanto nell’orbita dei 2-300mila euro.