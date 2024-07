Fiat Grande Panda 2024, come seguire la diretta streaming di oggi

Dopo lunghi mesi di attesa, finalmente oggi, 11 luglio, è il giorno in cui la nuova Fiat Grande Panda 2024 sarà svelata ufficialmente. L'evento sarà trasmesso in diretta streaming alle 16:45 e vedrà la partecipazione di importanti figure come Olivier Francois, CEO di Fiat, Carlos Tavares, CEO di Stellantis, e John Elkann, presidente di Stellantis e Ferrari.

Il tema dell'evento è "Smiling to the future", un invito a sorridere al futuro, durante il quale verranno svelati tutti i dettagli ancora non noti riguardanti la Fiat Grande Panda. Tra questi, gli interni della vettura, già oggetto di paparazzate ma non ancora mostrati ufficialmente.

C'è grande curiosità anche sul prezzo della vettura, in particolare per la versione elettrica della Fiat Panda, di cui si vocifera possa costare circa 20.000 euro o meno, per renderla estremamente competitiva sul mercato. Sarà altrettanto interessante conoscere le opzioni di motorizzazione, gli allestimenti disponibili, i tempi di consegna e se sono previste versioni speciali come la 4x4, la Cross e altre ancora.

L'evento non si limiterà solo alla presentazione della Fiat Grande Panda, ma sarà anche un'occasione per celebrare i 125 anni di Fiat, tenutosi presso il prestigioso edificio del Lingotto a Torino.

La diretta streaming promette quindi di essere molto ricca di contenuti, con possibili anticipazioni su futuri modelli Fiat, come la nuova 500 Ibrida prevista per il 2025. Si guarda anche con interesse al ritorno della Fiat Multipla nel 2026 e alle novità sulla nuova 500 elettrica, per cui è stato pianificato un importante piano di investimenti per aggiornarla e renderla più accessibile economicamente.