Ci siamo, sta per tornare un nome storico nella gamma del marchio torinese e facciamo riferimento alla mitica Fiat Topolino che, ora, avrà una salsa completamente differente. L’avevamo annunciata alcuni mesi fa e sembra che ora sia più vicina che mai alla presentazione ufficiale; a distanza di oltre 70 anni, Fiat Topolino tornerà sotto forma della Citroen Ami.

Il nuovo modello sarà infatto gemellato con l’originale Citroen Ami e Opel Rocks-e; Fiat Topolino sarà quindi un quadriciclo elettrico leggero in grado di coprire 75 km di autonomia con una singola carica e raggiungere i 45 km/h. Il propulsore è da 8 cavalli, alimentato da una batteria da 5,5 kWh per un peso complessivo di 471 kg. Identiche naturalmente le dimensioni rispetto alle sorelle; Fiat Topolino misura 2,40 metri in lunghezza e appena 1,40 metri in larghezza, e può essere parcheggiata quasi come uno scooter.

Guidabile a partire dai 14 anni, con patente AM, Fiat Topolino offre abitabilità per due persone. Essenziale l’abitacolo che non presenta particolari comfort; sarà lo smartphone del conducente, o del passeggero, a fare da sistema di intrattenimento. Una soluzione che non stupisce considerato che sempre più case la stanno adottando per offrire auto sempre più economiche. La ricarica è pratica e veloce: in circa 3 ore è possibile ottenere un pieno completo e muoversi nuovamente nella giungla urbana.

Complice il prezzo di poco inferiore ai 7mila euro (di Citroen Ami), si prevede che Fiat Topolino sarà un forte successo come è stato registrato con la francesina. Semplice e pratica, Fiat Topolino (o Citroen Ami) è la soluzione perfetta per chi desidera muoversi in città senza dover necessaricamente utilizzare uno scooter. Come per le sorelle, si prevede la disponibilità di Topolino in più formule: acquisto, leasing, noleggio e car sharing.

Sconosciuta la data del debutto ufficiale e non sappiamo ancora quali opzioni grafiche offrirà Fiat per rendere accattivante e giovanile questo modello. Nell’attesa di maggiori informazioni, di seguito potete trovare la prova di Citroen Ami.