Genesis G80 Sport, nuova sedan di lusso dalla Corea

Il brand di lusso di Hyundai, Genesis, ha pubblicato le prime immagini della nuova sedan G80 Sport, una versione più sportiva e performante della G80 in commercio – in questa versione – dal 2020. Dopo la presentazione ufficiale che avverrà nelle prossime settimane, la nuova generazione di Genesis G80 Sport dovrebbe arrivare sul mercato nel 2022.

Dopo essere diventato un marchio autonomo nel 2016, Genesis si è specializzata nel realizzare sedan di lusso e SUV, come i modelli GV70 e GV80 rilasciati nel 2020. La nuova G80 Sport non fa eccezione, e anzi non è da escludere che possa dettare nuovi standard nel mercato dei brand di lusso, grazie a feature ricercate, come l’asse posteriore sterzante per migliorare l’esperienza di guida e renderla più dinamica.

Al momento Genesis non si è sbottonata molto sulla scheda tecnica, e non sappiamo quale sarà il motore a spingere la nuova G80 Sport: il modello attuale di G80 Sport è spinto da un motore twin turbo V6 da 3.3 litri in grado di produrre 370 cavalli, per cui è lecito aspettarsi dati quantomeno in linea, se non superiori a quelli del modello 2020.

Per quanto riguarda il design, Genesis doterà la nuova G80 Sport di molti dettagli che permetteranno di distinguerla dal modello classico, oltre a donargli un look più sportivo: il paraurti e la griglia frontale sono stati ridisegnati, sono stati installati nuovi cerchi da 20 pollici, ed è stato modificato anche il posteriore con un nuovo estrattore e una nuova linea per il paraurti. Internamente invece troviamo poche novità ma decisamente impattanti a livello visivo: un nuovo volante a 3 razze, nuovi sedili con design sportivo e tante diverse opzioni per quanto riguarda la colorazione degli interni.

La presenza di Genesis in Europa è ancora limitata a pochi paesi come il Regno Unito, la Svizzera e la Germania, ma è possibile che nei prossimi mesi la rete di vendita si espanda anche ad altri paesi del vecchio continente.