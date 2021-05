Grande successo per la MG Cyberster: andrà in produzione

MG ha annunciato ufficialmente il piano di produzione della nuova roadster ‘Cyberster’ tramite la piattaforma cinese WeChat; il post, pubblicato dalla società satellite SAIC – la divisione che si occupa del design per MG, conferma l’intenzione di produrre questa interessante roadster elettrica, dopo che la compagnia ha ricevuto più di 5000 registrazioni alla campagna di pre-ordine/crowdfunding aperta per saggiare l’interesse del mercato.

L’obiettivo di MG era quello di raccogliere almeno 5000 registrazioni entro il 31 luglio, ma in poco meno di 20 giorni l’obiettivo è già stato raggiunto: ognuno dei partecipanti ha versato una quota di circa 150 € per prenotarsi un posto tra i primi che riceveranno l’auto, con la possibilità anche di interfacciarsi con l’azienda durante la fase di produzione, per dare il proprio input sull’auto.

Come potete immaginare, la MG Cyberster si presenta come un’auto fortemente futuristica, una sorta di visione di quello che ci aspetta negli anni a venire: sarà dotata di molte tecnologie all’avanguardia, se non addirittura di funzionalità mostrate in anteprima. Rispetto alle foto che vediamo oggi, la versione che andrà in produzione sarà probabilmente meno estrema. La versione attuale è realizzata infatti con linee molto aerodinamiche e particolari, mentre la versione definitiva perderà un po’ di questa particolarità – pur tenendo fede al concept di fondo.

Al momento non abbiamo molti dettagli tecnici relativi alla MG Cyberster, ma sappiamo che l’auto sarà in grado di scattare da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi, e che offrirà un range di quasi 800 km, anche se a riguardo ci riserviamo qualche dubbio.

Le parole di Carl Gotham, capo del centro di design di MG, ha definito la Cyberster “un progetto audace che guarda con forza nel futuro di MG, con un richiamo al passato ma concentrandosi fortemente sugli aspetti tecnologici e di avanzamento di design.”