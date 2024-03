Hyundai assume 80mila persone, investimento da 50 miliardi per le elettriche

Hyundai ha svelato un ambizioso piano di investimento da 50 miliardi di dollari per garantirsi un posto di rilievo nel mercato delle auto elettriche, un settore in continua crescita. L'azienda prevede di assumere 80.000 persone in Corea del Sud, per consolidare la propria posizione e diventare uno dei primi tre produttori di auto elettriche entro il 2030.

Questa strategia non solo contribuirà alla creazione di nuovi posti di lavoro, ma anche a una maggiore competitività nel mercato delle auto elettriche, spingendo l'innovazione e la tecnologia nel settore. Al momento il marchio leader è Tesla, ma la pressione di BYD, della stessa Hyundai e di altri marchi si fa sentire ogni giorno di più.

Hyundai destinerà oltre la metà dell'investimento (26 miliardi di dollari) alla ricerca e sviluppo dell'infrastruttura e della produzione di auto elettriche per "dominare le tecnologie di base". Altri fondi saranno impiegati nella ricerca e sviluppo per veicoli elettrici, veicoli software-defined (SDV) e tecnologia delle batterie.

Hyudai aprirà nuove fabbriche nel corso del 2025, destinate sia al mercato nazionale sia a quello internazionale. L’anno prossimo, dunque, anche in Europa dovremmo vedere un maggior numero di EV, si spera a prezzi più bassi.

Nel 2026 Hyundai inizierà la produzione del "SUV elettrico ultra-large" Genesis. Questo marchio ha presentato di recente un SUV elettrico di lusso, il Neolun Concept, che servirà da faro tecnologico per Hyundai. Il marchio di lusso ha anche annunciato una nuova linea ad alte prestazioni, Magma, che sfiderà Mercedes-AMG.

L'azienda prevede di avere 31 veicoli elettrici con una capacità di produzione annua nazionale di 1,51 milioni di unità l’anno entro il 2030. Ma già oggi il successo non manca, come dimostrano le ottime vendite di modelli quali IONIQ 5, IONIQ 6, Kia EV6 e Genesis GV60. Presto dovremmo vedere anche IONIQ 9, un SUV elettrico sette posti che dovrebbe completare il catalogo.

Che cos’è un’auto Software Defined?

Un veicolo definito dal software (SDV) è fondamentalmente un'auto che si affida al software per le sue funzioni e caratteristiche principali, anziché all'hardware fisico. È come un computer gigante su ruote. La differenza è notevole rispetto all’auto tradizionale, che si definisce in base alle sue caratteristiche meccaniche (come la potenza del motore o il tipo di trazione).

In un SDV, il software svolge il ruolo principale. Le funzionalità dell'auto possono essere aggiornate e migliorate aggiungendo o modificando il software, invece di dover sostituire i componenti fisici. In teoria, una casa può anche produrre un solo modello hardware, e poi differenziare prezzo e prestazioni tramite il software - qualcosa che Tesla e altri stanno già facendo in effetti.

In questo modo è possibile aggiungere nuove funzioni, migliorare le prestazioni o persino correggere i bug in modalità wireless. Immaginate di scaricare un potenziamento delle prestazioni della vostra auto!

I vantaggi degli SDV sono vari, e includono gli aggiornamenti OTA per la guida autonoma, con miglioramenti continui degli algoritmi. Ma anche le funzioni connesse, con la comunicazione tra mezzi e con l’infrastruttura. Diagnostica a distanza e molto altro.

Come computer e smartphone, tuttavia, un SDV toglie controllo al “proprietario”, che diventa in un certo senso solo un licenziatario. Qualcosa per cui, forse, non siamo ancora pronti.