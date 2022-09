Il piccolo razzo tascabile della casa coreana, che abbiamo avuto la possibilità di provare alcuni mesi fa, ha raggiunto i concessionari solo da alcuni mesi e, nonostante questo aspetto, sembra che Hyundai sia già alle prese con la seconda generazione. Albert Biermann, l’ex capo della divisione N e attuale consigliere tecnico di Hyundai, ha condiviso qualche pensiero sulla nuova versione in un’intervista rilasciata all’editoriale Drive.

Il progetto di una nuova i20 N non è ancora stato approvato dai vertici di Hyundai, tuttavia Biermann è convinto che potrebbe avere un forte successo; in fin dei conti, i20 N, è una delle compatte sportive più interessanti sul mercato. Inoltre è possibile che Hyundai prenda seriamente in considerazione i pensieri di Biermann, dal momento che è il volto dietro la realizzazione di soluzioni chiavi come i30 N e Kona N, e si occuperà anche di Ioniq 5 N e la Ioniq 6 N.

Il modello attuale è spinto da un 1.6 turbo da 204 CV già compatibile con le future normative Euro 7 (previste per il 2025 o il 2026), un dettaglio non da poco. Questo significa che l’attuale meccanica di i20 N potrebbe restare a listino per diverso tempo, senza pesare troppo sul reparto di sviluppo di Hyundai. Una variante elettrica, invece, potrebbe rappresentare la più economica sportiva N con un prezzo decisamente inferiore della futura Ioniq 5 N.

Prima dell’arrivo di una nuova i20 N, Hyundai potrebbe presentare in ogni caso una sorta di restyling o facelift con piccole modifiche a livello estetico. Al momento non ci sono ulteriori dettagli in merito, ma conoscendo i recenti sviluppi del marchio non ci sorprenderebbe trovare, ad esempio, un infotainment aggiornato e più al passo con i tempi.