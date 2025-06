Hyundai lancia una nuova sfida nel segmento delle ultra-compatte elettriche con l'arrivo della Inster Cross. Questo inedito modello, che prende ispirazione dalla recentemente introdotta Inster, è stato progettato per conquistare chi cerca una vettura capace di destreggiarsi con agilità nel traffico cittadino per poi trasformarsi nella compagna ideale per le evasioni del fine settimana, anche lontano dall'asfalto (sebbene non sia 4X4).

La casa coreana punta a offrire una soluzione di mobilità versatile, che non scende a compromessi in termini di connettività, sicurezza, spazio interno e tecnologia elettrica. La Inster Cross si prepara a fare il suo debutto ufficiale negli showroom Hyundai di tutta Italia con un open weekend dedicato il 7 e 8 giugno.

Design ispirato all'off-road

La Inster Cross non nasconde la sua duplice natura. Pur mantenendo dimensioni compatte, ideali per muoversi agevolmente nei contesti urbani italiani, sfoggia un design robusto con chiari richiami al mondo dei fuoristrada. Elementi esclusivi come i cerchi in lega da 17 pollici, i passaruota in rilievo, i paraurti dedicati e le barre portatutto ne sottolineano il carattere avventuroso.

I fari full LED di serie contribuiscono a un look moderno e distintivo. All'interno, l'abitacolo si distingue per una speciale combinazione di tessuto grigio e dettagli in giallo lime, presenti nelle impunture dei sedili e in alcuni particolari della plancia, conferendo un'atmosfera ricercata e decisa. Hyundai promette un'abitabilità interna e uno spazio nel bagagliaio degni di un SUV di categoria superiore, abbinati a qualità e dotazioni tecnologiche di alto livello.

Uno degli aspetti più sorprendenti della Inster Cross è la sua modularità interna. Tutti i sedili, sia anteriori che posteriori, sono singolarmente scorrevoli e dotati di schienale abbattibile e regolabile in inclinazione, una caratteristica inedita per un'auto così compatta. Questa flessibilità permette di adattare l'abitacolo alle più svariate esigenze: si può privilegiare il comfort dei passeggeri oppure ampliare notevolmente lo spazio di carico, ad esempio per trasportare attrezzature sportive o da campeggio.

La configurazione dei sedili posteriori, frazionabili 50:50, e di quelli anteriori, incluso quello del conducente, è studiata per liberare spazio a tal punto da permettere a due persone di sdraiarsi.

Con la panca posteriore completamente avanzata, la capacità del bagagliaio raggiunge i 351 litri, mantenendo comunque un buono spazio per le gambe dei passeggeri grazie al passo ampio. Abbattendo i sedili posteriori, lo spazio di carico si estende fino a 1.059 litri, offrendo una capacità sorprendente per il segmento.

Autonomia rassicurante

Sotto il cofano, la Inster Cross è spinta da un motore 100% elettrico da 115 CV, abbinato a una batteria da 49 kWh (con la wallbox domestica la ricarica è veloce). I consumi sono bassissimi: 13 kWh /100 km. Questa configurazione garantisce un'autonomia media dichiarata fino a 360 km con una singola carica, ponendola ai vertici della categoria.

Anche la ricarica è pensata per essere pratica e veloce: collegandosi a una colonnina rapida in corrente continua (DC) fino a 85 kW, è possibile passare dal 10% all'80% di carica in circa 30 minuti. Il caricatore di bordo da 11 kW, di serie, permette inoltre di sfruttare al meglio le colonnine in corrente alternata (AC).

A bordo, la tecnologia è ben rappresentata dal sistema di navigazione con display touchscreen da 10.25 pollici, compatibile con Apple CarPlay™ e Android Auto™ (non wireless), affiancato da un cluster digitale anch'esso da 10.25 pollici. Non mancano la connettività Bluelink® con aggiornamenti Over-The-Air (OTA) e controllo del veicolo da remoto, il caricatore wireless per smartphone, la retrocamera, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, il climatizzatore automatico e la Smart Key con Start Button. Per la gestione della guida, sono presenti il cambio Shift-by-wire, il Drive Mode Select e i paddle al volante per regolare la frenata rigenerativa, inclusa la modalità di guida "one-pedal".

Un unico ricco allestimento

La Inster Cross si presenta sul mercato italiano con un unico allestimento estremamente ricco, proposto a un prezzo di listino di 29.650 €. La dotazione di serie per quanto riguarda i sistemi di sicurezza Hyundai Smart Sense è particolarmente completa e include l'Highway Driving Assist, il sistema di mantenimento al centro della corsia , il riconoscimento attivo dei limiti di velocità , il sistema di assistenza anti-collisione frontale con riconoscimento di veicoli, pedoni, ciclisti e funzione junction , il Rear Occupant Alert Logic e lo Smart Cruise Control con funzione Stop&Go.

Per chi desidera personalizzare ulteriormente la vettura, Hyundai offre alcuni pacchetti opzionali. Il Plus Pack, al costo di 2.050 €, aggiunge la Digital Key, il tetto panoramico, la luce ambiente con illuminazione interna a LED, luci a LED sul volante, la pompa di calore e il pre-condizionamento della batteria. Per una suite di sicurezza ancora più avanzata, il Safety Pack (€ 1.200) include il Blind Spot Collision Avoidance Assist, il Surround View Monitor, il Blind Spot View Monitor e il Parking Collision Avoidance Assist - Reverse.

Infine, per esaltare la vocazione outdoor, è disponibile con un extra di 600 € il Top Basket, un portapacchi da tetto (non compatibile con il Plus Pack). Hyundai propone anche un'iniziativa finanziaria dedicata per la INSTER Cross, acquistabile a partire da 149 € al mese per 35 mesi (TAN 4,95% TAEG 6,32%), a fronte di un anticipo di 9.150 €.

Al termine dei tre anni, il cliente potrà decidere se sostituire la vettura con una nuova Hyundai, acquistarla definitivamente o restituirla. Con la Inster Cross, Hyundai amplia la sua offerta 100% elettrica, portando su strada una proposta concreta e distintiva, pensata per uno stile di vita dinamico e orientato all'esperienza. L'obiettivo è chiaro: offrire una soluzione ideale per affrontare ogni situazione di guida, dal quotidiano traffico cittadino alle avventure del fine settimana.