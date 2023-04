Il nuovo e stravagante concept Hyundai RN22e, che abbiamo visto dal vivo in occasione dell’anteprima della Ioniq 6 alcuni mesi fa, rappresenta una visione ispirata alle corse di quello che ci si può aspettare dai futuri veicoli elettrici ad alte prestazioni del marchio, come la prossima e tanto attesa Hyundai Ioniq 5 N.

Il prototipo, esposto al Salone dell’Auto di Shanghai, sembra sostanzialmente una versione N della nuova Hyundai Ioniq 6, seppur con elementi più marcatamente incentrati sulla pista, sebbene il costruttore non abbia mai confermato (o ancora) l’arrivo di una ipotetica Ioniq 6 N. Till Wartenberg, vicepresidente del brand-management e del reparto N, ha confermato che la versione ad alte prestazioni dell’Ioniq 5, l’Ioniq 5 N, arriverà sul mercato entro la fine del 2023. Per Hyundai, i concept RN non prefigurano necessariamente automobili di produzione, ma servono piuttosto come piattaforme di sviluppo per dimostrare e perfezionare nuove tecnologie, nonché per esplorare il futuro design.

RN22e segue RM20e e RM19, due prototipi che utilizzavano la carrozzeria della Hyundai Veloster e che son stati sfruttati per sviluppare i gruppi propulsori elettrici e le configurazioni a motore centrale. Da non dimenticare anche Vision N 74, pensata per lo sviluppo di propulsori sportivi a idrogeno, una vettura che ha ottenuto un sacco di apprezzamenti anche complice una linea completamente di rottura rispetto all’attuale gamma.

RN22e più che confermare l’arrivo di una ipotetica Ioniq 6 N, serve maggiormente a valutare l’interesse per un tale modello. Dal punto di vista meccanico, sarà portata in pista per sviluppare nuovi modi per esaltare la guida ed enfatizzare la dinamica, così da evitare di offrire solo una semplice elettrica con più potenza. Durante la presentazione della vettura alla fine dello scorso anno, Hyundai ha riconosciuto le sfide nel raggiungere questa differenziazione. Pertanto, RN22e esplora modi per ridurre il peso, compensare la mancanza di rumore del motore e fare in modo che le EV si distinguano anche in pista.

Wartenberg ha sottolineato che la personalizzazione sta diventando un principio chiave del sottomarchio N; RN22e ha due motori che conferiscono la trazione integrale, ereditando quindi la configurazione di EV6 GT con i suoi 577 cavalli, e il marchio è al lavoro per sviluppare un sistema di ripartizione della coppia completamente manuale così da lasciare la scelta al conducente.