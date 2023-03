Le auto elettriche stanno iniziando a trovare il proprio posto anche nel mondo del motorsport, e non solo all’interno di campionati creati ad hoc per loro: è il caso della Hyundai Kona EV modificata fino a 805 cavalli di potenza, mostrata in anteprima al Motorsport Festival di Adelaide, in Australia, e realizzata da una squadra neozelandese che punta a sfidare le rivali a combustione interna nel campionato mondiale di rally.

Il progetto per questa Hyundai Kona EV assolutamente pazzesco è nato nel 2019 in Nuova Zelanda ed è ancora alle fasi embrionali: nel video che vi riportiamo di seguito il pilota di rally Hayden Paddon ci mostra qualche dettaglio di questa Kona EV, raccontandoci alcune delle specifiche tecniche, oltre a farci vedere l’auto in azione.

Sotto alla carrozzeria di questa Hyundai Kona EV si trovano 3 motori elettrici, per un totale di 805 cavalli di potenza; la trazione è integrale, con la possibilità di decidere quanta potenza trasmettere all’asse anteriore e quanta al posteriore, un aspetto che rende l’auto particolarmente efficace nella guida su terreni che offrono poca aderenza – anche grazie al baricentro particolarmente basso e centrato, merito della batteria. A proposito di batteria, al momento l’auto monta un pacco batterie in stadio prototipale da 23 kWh di capacità, ma presto sarà equipaggiata con una batteria da 54 kWh che le consentirà di partecipare agli stage del campionato di rally senza rischiare di restare senza energia.

Nonostante l’auto sia basata su una Hyunda Kona EV, Paddon afferma che gran parte della meccanica, così come tutti gli interni, sono stati rivisti rispetto alla versione stradale, una notizia che non sorprende considerato che nella sua versione più potente la Kona EV eroga poco più di 200 cavalli (storia diversa per la Kona N, che arriva a 280!) mentre questa versione modifica ne offre quasi 4 volte tanti.

Per il momento la Hyundai Kona EV in versione rally si è cimentata in 5 eventi di gare in salita in cui ha sfidato auto a combustione interna, vincendo 4 eventi su 5.