Il mercato dell’auto in Italia, e in generale in tutto il mondo, si trova in una condizione di stallo da ormai diversi mesi complice la crisi dei semiconduttori, il Covid-19 e la più recente guerra in Ucraina che ha bloccato la produzione di numerosi componenti. Tutti i produttori hanno registrato, chi più chi meno, un forte ritardo nelle consegne di nuovi veicoli portando ad un conseguente aumento delle soluzioni in pronta consegna (i km0) e usate.

Come è possibile osservare sui principali siti di rivendita auto usate, ci sono autovetture in una vera e propria “bolla economica” e le elettriche di casa Tesla ne sono un chiaro esempio. I tempi di attesa per ottenere una nuova Model 3 o Model Y sono decisamente lunghi e hanno inevitabilmente portato all’aumento del prezzo delle elettriche usate. La situazione si è amplificata negli ultimi mesi e ora non è difficile trovare una Tesla usata ad un prezzo neanche troppo lontano al modello nuovo, sebbene l’azienda stessa abbia aumentato i prezzi di listini negli ultimi mesi.

Nonostante sia una notizia più che nota che l’auto, salvo rare eccezioni o particolari modelli, non sia un ottimo investimento, ora la situazione potrebbe essere cambiata. Ad aggravare la situazione, oltre alla sopracitata carenza di vetture nuove nel breve termine, ci pensa anche la popolarità del marchio; secondo Electrek, il fatto che Tesla abbia guadagnato sempre più quote di mercato in tutto il mondo, l’ha trasformata in una specie di “status symbol” che potrebbe aver peggiorato la situazione dell’usato.

Su Autoscout24, sono disponibili diverse Model 3, Model 3 Long Range e Model 3 Performance a prezzi decisamente curiosi e poco lontani al listino del nuovo, nonostante gli anni di utilizzo e i km accumulati. Discorso analogo, o forse più enfatizzato, per la recente Model Y in vendita a cifre davvero vicine al nuovo. In verità non è difficile trovare Model Y usate a qualche centinaio di euro in meno rispetto al nuovo. La possibilità di ricevere, tramite aggiornamento, le nuove funzionalità di guida autonoma potrebbero infine far esplodere ulteriormente i prezzi se, come annunciato, si dovesse trattare di una funzionalità plug’n’play.

Se siete alla ricerca di una Tesla usata o in generale di un’auto usata, questo preciso momento storico potrebbe non essere dei migliori.