In Polonia nasce Izera, brand di auto elettriche low cost

Se si parla di mobilità elettrica, sono ancora pochi i veicoli che possono essere acquistati ad un prezzo molto basso o comunque accessibile a tutti. Infatti, una delle poche auto elettriche che può essere considerata tra le più economiche è senza ombra di dubbio la Dacia Spring, molto attesa sul mercato europeo. Motivo per il quale, in Polonia, presto nascerà un nuovo brand destinato alla produzione di veicoli a zero emissioni la cui peculiarità sarà proprio il costo decisamente più contenuto rispetto ai prezzi “standard” delle auto elettriche.

Si tratta del brand chiamato Izera, fondato da ElectroMobility Polonia, nonché una società nata nel 2016 che opera nel sottore energetico e, quindi, anche della mobilità elettrica. Dunque, la casa automobilistica in questione realizzerà i veicoli in Polonia anche se sarà caratterizzata da uno stile Made in Italy poiché si affiderà allo studio Torino Design, importante azienda torinese, appunto. A riguardo, è intervenuto l’amministratore delegato del marchio Izera, Piotr Zaremba, il quale avrebbe affermato quanto segue:

Non abbiamo voluto trascurare lo stile perché un’auto accessibile può anche essere attraente. E per renderla attraente abbiamo chiesto a un prestigioso studio che da oltre 15 anni collabora con i principali brand europei e mondiali.

Per vedere i primi risultati del nuovo brand, sarà necessario attendere almeno sino al 2023, anno in cui arriveranno sul mercato i primi due modelli di veicoli elettrici Izera. Nello specifico, saranno una berlina due volumi e un SUV. Il CEO del marchio dichiara:

Sono stati concepiti dopo un’indagine svolta per capire i gusti degli automobilisti polacchi. L’obiettivo, infatti, è dare loro la possibilità di acquistare la loro auto elettrica ideale senza doversi rivolgere a un costruttore straniero.

Nonostante il prezzo contenuto dei veicoli prodotti in Polonia, le prestazioni saranno – a quanto pare – abbastanza discrete, con un’autonomia di 400 km e uno scatto da 0 a 100 in circa 8 secondi. Non mancheranno, inoltre, sistemi e tecnologie tra le più avanzate.