Isdera Commendatore 112i, all’asta l’esemplare dedicato a Enzo Ferrari

La Isdera Commendatore 112i finisce all’asta. Stiamo parlando di una rarissima supercar degli anni ‘90 e, inevitabilmente, di un pezzo davvero unico spinto da un V12 Mercedes. L’esemplare sarà dunque la protagonista di un’asta, tenuta da RM Sotheby’s, che si terrà il prossimo febbraio 2021 presso la città di Parigi ed in cui sarà presente anche la Lancia Hyena Zagato.

La sportiva, prodotta dalla casa automobilistica tedesca che si dedica alla realizzazione di autovetture sportive ad alte prestazioni, fu così denominata per onorare Enzo Ferrari e venne presentata in anteprima al Salone di Francoforte del 1993. La stessa società decise di costruire solamente due inediti esemplari che risalgono uno al lontano 1993 ed uno al 1999 denominato Silver Arrow. Non a caso, lo sviluppo di tale progetto richiese importanti somme tanto che Eberhard Schultz, fondatore del brand, spese all’incirca quattro milioni di euro nello sviluppo del veicolo.

É fondamentale sottolineare che la casa automobilistica tedesca per portare a termine la grande realizzazione decise di implementare alcune componenti derivate dalle migliori rivali dei tempi presenti sul mercato. Non a caso, il propulsore scelto fu proprio il V12 Mercedes 6.0 litri da 400 Cv, implementato anche sulla Pagani Zonda S. Inoltre, in abbinamento al propulsore V12 la decisione fu di utilizzare una trasmissione Getrag modificata dalla Ruf, specializzata nello sviluppo, elaborazioni e tuning dei modelli Porsche, con l’aggiunta della sesta marcia. Tuttavia, il cambio Getrag manuale a sei marce è il medesimo della Porsche 911 Turbo, l’impianto frenante proprio della Porsche 928 mentre i fari implementati sono gli stessi della Porsche 968.

Non meno importanza per l’aerodinamica che venne curata particolarmente con l’obiettivo di raggiungere il coefficiente Cx di 0,306. Stile e linee richiesero pertanto un grande lavoro che una volta terminato ha mostrato una massima efficienza aerodinamica. Inoltre, la supercar tedesca è capace di scattare da 0 a 100 km/h in 4,7 secondi e di raggiungere la velocità massima di 341 km/h.

La Isdera Commendatore 112i sarà messa all’asta con soli 10.500 km percorsi e il valore di quotazione potrebbe raggiungere 1.500.000 euro.