Jaecoo svela il suo Super Hybrid dai bassi consumi, che cos'è?

Omoda&Jaecoo, nuovo marchio cinese sul mercato italiano, si prepara a lanciare un SUV ibrido plug-in dalle caratteristiche innovative. Il modello Jaecoo J7 PHEV Super Hybrid promette di stabilire nuovi standard nel segmento delle ibride ricaricabili.

Basato su un motore benzina 4 cilindri 1.5 TGDI, il SUV si distingue per un'autonomia in modalità elettrica di ben 106 km. Questo dato, unito a consumi medi dichiarati di 4,7 l/100 km, permetterebbe, almeno su carta, di raggiungere un'autonomia totale superiore ai 1.300 km.

Sebbene non siano ancora state diffuse tutte le specifiche, il modello presentato al Salone di Pechino 2024 vantava una potenza di sistema di 347 CV e una coppia di 525 Nm. Resta da vedere se questi valori saranno confermati per la versione europea o se subiranno delle rimodulazioni in base al mercato o alle normative più stringenti. La trasmissione adotterà un sistema monomarcia specifico, ma non sono stati forniti dettagli sulla capacità e tecnologia del pacco batterie.

Il successo di Jaecoo J7 PHEV dipenderà in larga misura dal prezzo di listino, ancora non comunicato. Per essere competitivo, dovrà collocarsi al di sotto dei principali concorrenti del segmento come:

Volkswagen Tiguan e-Hybrid (da 50.000€)

Hyundai Tucson Plug-in Hybrid (da 50.000€)

Ford Kuga PHEV (da 45.000€)

Kia Sportage PHEV (da 48.000€)

BYD Seal U DM-i (da 40.000€)

Per imporsi sul mercato, Jaecoo J7 PHEV dovrebbe probabilmente attestarsi sotto la soglia dei 40.000 euro, seguendo pertanto la strategia di BYD.

Prospettive future

Non solo il prezzo sarà fondamentale, ma anche l'affidabilità e l'assistenza

Nonostante il mercato delle ibride plug-in non stia attraversando il suo momento migliore, fattori come un, eventualie costi di esercizio contenuti potrebbero giocare a favore di questo modello. Sarà fondamentale anche ilper costruire una solida reputazione. Maggiori dettagli su prezzi e disponibilità sono attesi dopo l'estate.

Con queste premesse, Jaecoo J7 PHEV Super Hybrid potrebbe ambire a posizionarsi ai vertici del suo segmento, seppur di nicchia, offrendo un'alternativa interessante per chi cerca un SUV ibrido ricaricabile dalle prestazioni elevate e dall'autonomia estesa.