Il ritorno di un'icona americana sulle strade si sta materializzando attraverso le prime immagini ufficiali della nuova Jeep Cherokee, un modello che ha segnato la storia del costruttore statunitense e che si prepara a tornare sul mercato entro la fine del 2025. Questo nuovo capitolo della saga Cherokee rappresenta un momento significativo per Jeep, che riporta in auge uno dei suoi nomi più celebri, modernizzandolo per affrontare le sfide del mercato contemporaneo. Tuttavia, contrariamente a quanto accadeva in passato, questa nuova generazione sembra destinata esclusivamente al mercato nordamericano, con Stellantis che avrebbe scelto di non commercializzarla in Europa per evitare sovrapposizioni con la Compass, recentemente rinnovata e dimensionata appositamente per le esigenze del Vecchio Continente.

La nuova generazione della Cherokee si inserisce perfettamente nel percorso evolutivo del design Jeep, seguendo la strada tracciata dalla Wagoneer S e ripresa dalla nuova Compass. Dalle prime immagini rilasciate emerge chiaramente l'attenzione alla tradizione, con l'immancabile griglia frontale a sette feritoie che mantiene il suo ruolo di elemento distintivo, pur risultando più sottile e moderna nella sua interpretazione. Le linee della carrozzeria conservano quell'aspetto muscoloso e robusto che ha sempre caratterizzato i modelli del marchio, confermando l'intenzione di mantenere un forte legame con il DNA Jeep.

Con dimensioni che dovrebbero aggirarsi intorno ai 4,70 metri di lunghezza, la nuova Cherokee si posizionerà strategicamente nella gamma, collocandosi tra la Compass (455 cm) e la più imponente Grand Cherokee (491 cm). Questo posizionamento le consentirà di occupare una fascia di mercato specifica, offrendo maggiore spazio rispetto alla sorella minore ma mantenendo una maneggevolezza superiore rispetto al modello di punta.

Sebbene il posteriore rimanga ancora avvolto nel mistero, è ragionevole aspettarsi un family feeling coerente con gli altri modelli recenti del marchio, probabilmente caratterizzato da gruppi ottici orizzontali e dettagli scuri che ne accentueranno il carattere sportivo e contemporaneo. Riguardo agli interni, pur in assenza di immagini ufficiali, è facile prevedere l'adozione di soluzioni moderne come un quadro strumenti completamente digitale e un generoso display touch per il sistema di infotainment, in linea con quanto già visto sui modelli più recenti della gamma.

Sul fronte tecnico, le indiscrezioni provenienti dagli Stati Uniti indicano l'utilizzo della piattaforma STLA Large del gruppo Stellantis, un'architettura estremamente versatile progettata per accogliere diverse tipologie di propulsione. Questa scelta appare particolarmente significativa poiché la stessa base tecnica sarà impiegata anche per altri modelli strategici del gruppo, come le future generazioni di Alfa Romeo Giulia e Stelvio, creando importanti sinergie produttive.

La scelta della piattaforma STLA Large, anziché della STLA Medium utilizzata per la Compass europea, riflette una precisa strategia di adattamento alle caratteristiche del mercato nordamericano, dove le dimensioni generose e la potenza dei motori rappresentano ancora fattori determinanti nelle scelte d'acquisto. La gamma propulsiva della nuova Cherokee dovrebbe includere versioni a benzina non elettrificate e varianti ibride plug-in (ci sarà da acquistare una wallbox), con una netta predominanza di configurazioni a trazione integrale, in ossequio alla tradizione off-road del marchio.

Resta invece da definire l'eventuale presenza di versioni completamente elettriche nel listino nordamericano, un aspetto non secondario considerando che finora i veicoli a zero emissioni non hanno riscosso un successo particolarmente entusiasmante oltreoceano. La strategia di elettrificazione di Jeep dovrà quindi trovare un delicato equilibrio tra l'inevitabile evoluzione tecnologica e le resistenze di un mercato ancora fortemente legato ai motori termici tradizionali.

La decisione di non commercializzare la nuova Cherokee in Europa appare come una mossa calcolata per evitare una cannibalizzazione interna con la Compass, recentemente rinnovata e dimensionata specificamente per le esigenze e le infrastrutture del mercato europeo. Questa strategia di differenziazione geografica dell'offerta riflette un approccio sempre più personalizzato di Stellantis nei confronti dei diversi mercati globali, con modelli specificamente sviluppati per rispondere alle peculiarità di ciascuna area geografica.

Nei prossimi mesi, con l'avvicinarsi della data di lancio prevista per fine 2025, Jeep svelerà gradualmente ulteriori dettagli sulla nuova Cherokee, completando il quadro di un modello che si preannuncia cruciale per consolidare la presenza del marchio nel competitivo mercato dei SUV nordamericani, segmento in cui la Cherokee ha sempre rappresentato un punto di riferimento per robustezza e versatilità.