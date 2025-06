Con una mossa strategica destinata a catturare l’attenzione del grande pubblico, Fiat lancia una promozione estremamente vantaggiosa sulla sua city car più amata: la Panda Hybrid. Grazie a un’offerta combinata che coinvolge rottamazione e finanziamento, il prezzo di partenza scende a 10.650 euro, ben al di sotto del listino ufficiale di 15.950 euro. La promozione è valida esclusivamente per vetture in pronta consegna, con immatricolazione entro il 25 giugno 2025, ed è riservata ai clienti privati che scelgano di affidarsi ai servizi finanziari di Stellantis Financial Services.

Il cuore dell’offerta risiede in una formula finanziaria trasparente e accessibile. Non è richiesto alcun anticipo, e il cliente può contare su un piano composto da 35 rate mensili da 173 euro. Al termine del contratto, è prevista una maxi rata finale da 8.025,15 euro, che può essere saldata, rifinanziata o evitata restituendo il veicolo. Il tasso annuo nominale fisso applicato è pari all’8,75%, mentre il TAEG complessivo si attesta al 12,66%, includendo tutte le spese accessorie. Si tratta di un’opportunità concreta per accedere alla mobilità con un esborso iniziale pari a zero, senza sorprese e con la certezza di una rata fissa.

Incentivi e vantaggi oltre il prezzo

L’offerta si fonda su uno sconto combinato composto da 3.800 euro legati alla rottamazione di un veicolo omologato fino a Euro 2, e da ulteriori 1.500 euro concessi in caso di adesione al piano di finanziamento. In aggiunta al risparmio diretto sul prezzo di acquisto, il cliente beneficia anche del servizio Identicar incluso per 12 mesi, utile per la protezione del veicolo contro furti e smarrimenti. La proposta prevede inoltre un’estensione di garanzia facoltativa denominata “Extended Care Premium”, che copre due anni aggiuntivi di garanzia contrattuale con un chilometraggio massimo di 30.000 km. Eventuali eccedenze chilometriche vengono addebitate al costo fisso di 0,10 euro per ogni chilometro in più, un parametro trasparente che consente al cliente di conoscere in anticipo le condizioni del proprio contratto.

Sul fronte tecnico, la Fiat Panda oggetto della promozione è la versione con motore 1.0 da 70 cavalli Mild Hybrid, omologata Euro 6. Con consumi dichiarati compresi tra i 5,2 e i 5 litri ogni 100 chilometri, e con emissioni di CO₂ tra 117 e 113 g/km secondo il ciclo WLTP aggiornato al 31 maggio 2025, si posiziona come una delle soluzioni più equilibrate per chi desidera un’auto cittadina con costi di gestione contenuti. La tecnologia ibrida leggera consente inoltre un funzionamento più fluido del motore nei tragitti urbani, con benefici anche in termini di comfort e silenziosità.

Disponibilità immediata, ma solo in concessionaria

Fiat sottolinea che l’offerta è valida solo per le vetture effettivamente disponibili in pronta consegna presso la rete di concessionari autorizzati. Non è dunque possibile ordinare un modello su misura beneficiando delle medesime condizioni economiche. Il vantaggio, però, è la possibilità di avere subito l’auto, senza lunghi tempi di attesa. Il messaggio è chiaro: chi cerca una Panda Hybrid nuova, economica e già pronta per la consegna, non ha tempo da perdere.