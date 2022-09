Quando nel 2008 KTM ha svelato il progetto X-Bow in pochi si sarebbero immaginati, a 14 anni di distanza, un tale successo: la famiglia di supercar progettate dal marchio austriaco molto più noto per le sue moto da fuoristrada ha da subito conquistato una piccola fetta di appassionati di auto da pista, e oggi la X-Bow torna in una nuova veste stradale ma non per questo meno capace, con il nome di KTM X-Bow GT-XR.

La gamma è composta da vari modelli, e quello di ingresso si chiama ‘GT2’: non fatevi ingannare dalle parole ‘di ingresso’, perché il prezzo è tutt’altro che abbordabile – si parla di 284.900 € a cui bisogna aggiungere le tasse.

Ma non soffermiamoci troppo sull’aspetto economico, la GT-XR è destinata a finire nei garage di ricchi collezionisti, mentre noi la ammiriamo dal punto di vista tecnico: lo studio aerodinamico portato avanti dai tecnici KTM è ancora una volta da primi della classe, con un’efficienza aerodinamica ulteriormente migliorata così da avere un maggior carico aerodinamico, anche grazie al corposo alettone al posteriore e al sottoscocca interamente carenato.

KTM X-Bow GT-XR presa 1130 kg a secco e ospita 2 persone nel suo abitacolo: quest’ultimo è allestito in modo particolare e affascinante, con dettagli che ricordano il mondo delle corse di Formula 1 come quello del volante removibile. Stiloso, ma probabilmente anche una necessità, visto che possiamo immaginare un abitacolo sufficientemente angusto, specie se occupato da due persone.

Nonostante l’evidente impronta sportiva, la GT-XR è dotata di molte tecnologie pensate per la vita di tutti i giorni, come i sensori e la telecamera di parcheggio posteriore, l’aria condizionata, e un ampio serbatoio da 96 litri che consente di toccare un’autonomia di 1000 km. Per chi punta a un weekend fuoriporta c’è anche un piccolo spazio di carico da 160 litri di volume.

E sotto al cofano? Il motore è fornito da Audi, si tratta del 5 cilindri turbo da 2.5 litri di cilindrata: dopo che i tecnici KTM ci hanno messo su le mani questo motore eroga 500 cavalli e 581 Nm di coppia, anche grazie al cambio a doppia frizione a 7 rapporti, il tutto con trazione posteriore.

Il divertimento a bordo della KTM X-Bow GT-XR è assicurato, anche grazie a una velocità massima di 280 km/h e uno scatto da 0 a 100 coperto in soli 3.4 secondi.