La dash cam che registra tutto in 4K ora costa ancora meno, ecco il COUPON che serviva!

Se siete alla ricerca di una dash cam affidabile per proteggere la vostra auto, la GKU D600 Pro rappresenta un'occasione imperdibile. Grazie al coupon del 20% disponibile su Amazon, è possibile acquistarla a soli 79,20€ invece di 109,99€, un prezzo eccezionale considerando le caratteristiche offerte che è ottenibile sfruttando il doppio sconto presente.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 20% durante il checkout

Dash cam GKU D600 Pro, chi dovrebbe acquistarla?

Questa dashcam è l'ideale per chi cerca un sistema di videosorveglianza completo per la propria auto. Il dispositivo offre una doppia telecamera con risoluzione 4K frontale e 1080p posteriore, entrambe dotate di grandangolo da 170° e visione notturna avanzata con tecnologia WDR per immagini nitide in qualsiasi condizione di luce.

Tra le caratteristiche distintive troviamo il WiFi 5G per una connessione rapida allo smartphone, GPS integrato per tracciare percorsi e velocità, e un sistema di monitoraggio parcheggio 24/7 (richiede kit di cablaggio opzionale). La dashcam include una scheda SD da 64GB per iniziare subito a registrare, con supporto fino a 256GB per chi necessita di maggiore spazio.

L'installazione è semplificata grazie al design compatto e al supporto regolabile a 120°. Il display IPS da 1.47" permette di visualizzare le riprese in tempo reale, mentre l'app dedicata consente di gestire tutte le funzionalità dallo smartphone.

Al prezzo scontato di 87,99€, la GKU D600 Pro rappresenta un investimento eccellente per la sicurezza della propria auto. La combinazione di qualità video superiore, funzionalità avanzate e prezzo competitivo la rende una scelta ottimale per chi cerca una dashcam completa e affidabile.

Vedi offerta su Amazon