La Drako GTE si mostra in straordinari drifting sul ghiaccio

Come spesso accade, le case automobilistiche decidono di testare nuovi modelli di auto in scenari inconsueti come possono essere paesaggi innevati e caratterizzati da temperature decisamente rigide, dove il ghiaccio ne fa ovviamente da padrone. Infatti, è consuetudine assistere alle prove su neve dei nuovi prototipi di auto in ambienti particolarmente ostici quali la Germania o la Scandinavia. Si tratta di condizioni estreme le quali, però, sembrano essere necessarie per far si che il veicolo testato possa mostrare tutto il suo potenziale e la sua efficienza, anche nelle situazioni più difficili. Dunque, un po’ quello ha deciso di affrontare l’azienda californiana mettendo alla prova la Darko GTE in una zona non proprio tra le più “accoglienti”.

A condurre la GT elettrica in questa difficile sfida, è stato il pilota Andy Pilgrim il quale – alla guida del suo bolide – ha dovuto fare i conti con il Winter Performance Track di Steambot Springs, in Colorado. Nello specifico, in tale contesto, Andy Pilgrim è riuscito a testare – per poi valutare attentamente – l’handling del veicolo attraverso una serie di drift. Altra sfida molto importante, quanto particolare, ha visto la GTE affrontare il lago ghiacciato di Georgetown. In questo caso un altro pilota, di rally – David Hackl – si è trovato ad affrontare un’esperienza divertente quanto esuberante ed adrenalinica.

È bene ricordare che la Darko GTE può essere considerata la GT più potente in assoluto poiché le sue specifiche tecniche sono decimante incredibili e straordinarie. Il veicolo elettrico, è infatti provvisto di un pacco batterie agli ioni di litio da 90 kWh in grado di erogare 1.217 CV e una coppia di 8880 Nm. Inoltre l’auto – realizzata in fibra di carbonio e pannelli in alluminio – può raggiungere una velocità massima di 332 km/h. Non è chiaro quali siano i dati ufficiali relativi alla sua accelerazioni, tuttavia alcuni video mostrano la GTE mentre batte la Tesla Model S P100D.