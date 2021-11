La Germania fissa nuovi obiettivi per la diffusione di auto elettriche e ibride plug-in

La Germania accelera sulla diffusione di auto elettriche e ibride fissando nuovi target molto ambiziosi da raggiungere nel corso dei prossimi anni. Il nuovo Governo tedesco guidato da Olaf Scholz punta a raggiungere la notevole quota di 15 milioni di auto elettriche o ibride plug-in che dovranno circolare sulle strade del Paese entro il 2030.

Il nuovo target rappresenta un notevole passo in avanti rispetto a quanto dichiarato in precedenza da Peter Altmaier, ministro dell’economia del precedente Governo guidato da Angela Merkel. L’esecutivo tedesco, infatti, puntava a raggiungere quota 10 milioni di auto elettriche o ibride plug-in in circolazione entro il 2030. Il nuovo Governo, invece, punta ad alzare l’asticella verso alto con l’obiettivo di aggiungere altri 5 milioni di veicoli plug-in al precedente obiettivo.

Il nuovo obiettivo sulla diffusione di auto elettriche e ibride plug-in si accompagna alla necessità di nuovi investimenti. Per sostenere la diffusione dei modelli plug-in, infatti, è necessario avere a disposizione una rete di ricarica completa, efficiente e soprattutto capillare. Si tratta, per certi versi, di un obiettivo ancora più difficile di quello citato in precedenza.

Attualmente, infatti, in Germania ci sono 49 mila punti di ricarica. Il nuovo Governo punta a installare almeno 1 milione di nuovi punti di ricarica per i modelli plug-in. Per raggiungere questo secondo ambizioso target in Germania si punterà su investimenti privati che saranno accompagnati da una netta riduzione della burocrazia e, molto probabilmente, da nuovi sostegni pubblici. Nel corso dei prossimi mesi, la Germania è pronta a presentare il nuovo programma per la diffusione delle auto elettriche e ibride plug-in sulle strade tedesche per i prossimi anni.