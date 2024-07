La MG Cyber GTS sfida la Porsche 911: l'elettrica che fa sognare

Il marchio MG ha svelato la sua nuova sportiva elettrica a due porte al Goodwood Festival of Speed 2024. Si tratta della Cyber GTS, versione coupé della già nota Cybster EV.

Presentata giovedì 11 luglio, la Cyber GTS si distingue per il suo design accattivante, descritto dal vice capo designer di SAIC Motor (proprietaria di MG) Shao Jingfeng come una "sportiva a due porte e quattro posti con labbra rosso fiammante".

La vettura rappresenta un omaggio al centenario del marchio MG e si basa sulla piattaforma Cyber Cube, la stessa utilizzata per la Cybster roadster lanciata lo scorso novembre.

Il design della Cyber GTS trae ispirazione dalla MGC GTS Sebring da competizione, pur incorporando elementi moderni come le prese d'aria e i fari simili a quelli della Cybster. Carl Gotham, responsabile del design avanzato MG, ha sottolineato che si tratta di una vera "2+2".

La linea sportiva ed elegante, con passaruota pronunciati e ampia sezione posteriore, ha già attirato numerosi paragoni con l'iconica Porsche 911 da parte dei media cinesi.

Sebbene MG non abbia ancora rivelato le specifiche ufficiali della Cyber GTS, è probabile che condivida molte caratteristiche con la Cybster. Quest'ultima è disponibile in Cina in tre allestimenti, con prezzi che vanno da 319.800 a 359.800 RMB (ovvero dai 44.000 ai 50.000 euro).

L'autonomia dichiarata varia da 501 km a 580 km secondo lo standard CLTC, a seconda della batteria (64 kWh o 77 kWh) e della configurazione scelta.

La Cyber GTS potrebbe debuttare sul mercato già nel 2025, in concomitanza con il 60° anniversario della MGB GT. Si prevede che sarà orientata principalmente ai mercati internazionali.

L'arrivo di questa nuova sportiva elettrica conferma l'impegno di MG nel settore della mobilità a zero emissioni, unendo la tradizione sportiva del marchio alle più moderne tecnologie.