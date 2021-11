La prossima Audi RS6 sarà una elettrica della gamma e-tron

Mentre Audi si prepara a svelare il suo ultimo modello a combustione interna per i prossimi cinque anni, è iniziata la corsa per trasformare la divisione di alta gamma Audi Sport in un marchio ad alte prestazioni puramente elettrico. Audi, come Mercedes e BMW, ha pertanto intenzione di produrre modelli green prestazionali capaci di sfidare le vetture di casa Tesla.

Allo stato attuale la gamma Audi Sport prevede una serie di modelli alimentati sia a benzina sia a diesel e, pertanto, la transizione verso la serie e-tron richiederà diverso impegno e tempo da parte del costruttore. La linea e-tron, invece, prevede un solo modello con badge RS e i restanti SUV e-tron ed e-tron Sportback non raggiungono, forse solo al momento, le declinazioni più sportive. Come sappiamo da precedenti indiscrezioni e conferme, tra i piani di Audi ci sarebbe il desiderio di svelare più di 20 modelli elettrici entro il 2025, pertanto la corsa ai sistemi a batteria sarà decisamente veloce con un programma piuttosto fitto di offerte e novità.

Il desiderio di Audi è quello di mantenere l’enorme varietà di modelli che al momento la contraddistingue, così per assicurare a tutti i propri utenti una soluzione per qualsiasi genere di utilizzo. Ad esempio, il concept A6 e-tron recentemente svelato anticipa quello che possiamo attendere dal successore elettrico dell’odierna A6 e dalla variante di alta gamma “RS”. Sebbene l’A6 e-tron non sia intesa come una sostituta immediata dell’A6 endotermica, occuperà il segmento equivalente nel mercato dei veicoli elettrici con la previsione di commercializzare anche una variante station wagon.

Quando arriverà la nuova RS6? Difficile da dirlo anche se generalmente, da tradizione Audi, il modello più pepato viene commercializzato a distanza di un paio di anni dal debutto della versione più civile. A6 e-tron sarà il secondo modello Audi a utilizzare l’architettura sviluppata in collaborazione con Porsche, mentre con RS6 e-tron possiamo attendere nuovamente linee stravaganti con passaruota allargati e spoiler maggiorati.

Secondo quanto emerso in rete, la nuova A6 e-Tron potrebbe offrire una potenza combinata di 469 cavalli e 590 Nm di coppia, mentre la RS6 potrebbe seguire le orme della e-tron RS GT e beneficiare quindi di una potenza massima di 590 cv (637 cv in modalità overboost) e 830 Nm di coppia massima. Numeri senza dubbio importanti che però saranno facilmente soggetti a quello che le divisioni M di BMW e AMG di Mercedes inseriranno sul mercato. La batteria sarà sicuramente di grandi dimensioni, forse 100 kWh, compatibile con i più avanzati sistemi di ricarica veloce.

Al momento siamo ancora nel territorio delle indiscrezioni e solo nel corso dei prossimi mesi avremo maggiori dettagli a riguardo. Una cosa è sicuramente certa, l’attuale super wagon da 600 Cv sarà quasi sicuramente l’ultimo modello endotermico e, come TT e R8, non arriveranno sul mercato ulteriori varianti.