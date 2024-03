La storica Ford Cosworth da rally potrebbe tornare, forse come elettrica?

Ford ha recentemente depositato i marchi per i nomi "RS200" e "Ford RS200" presso l'Ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale, suscitando speculazioni sulla possibile rinascita di questo leggendario nome del suo passato. Questo movimento non è passato inosservato dagli appassionati del marchio, e alcuni esperti del settore automobilistico suggeriscono che potrebbe essere il primo passo di Ford verso il riutilizzo dei vecchi nomi per i suoi modelli futuri.

Sarà una vera Cosworth o una versione elettrica?

La, un'auto progettata per dominare i rally del Gruppo B, è considerata una delleCon la sua produzione limitata a soli 200 esemplari e un valore che può raggiungere fino a $ 500.000, è evidente il motivo per cui Ford potrebbe desiderare di far rivivere questo nome.

Ci sono diverse speculazioni su come Ford potrebbe utilizzare il nome RS200. Una possibilità entusiasmante è l'introduzione di una nuova vettura sportiva compatta che potrebbe essere venduta insieme alla Mustang GT, magari focalizzata sull'off-road o come una supercar a basso volume. Un'altra possibilità è che il nome RS200 venga utilizzato per un livello di allestimento o un'edizione speciale magari con alimentazione elettrica.

Tuttavia, c'è anche la possibilità che Ford stia semplicemente proteggendo il nome dall'uso futuro da parte di altre società. Questa teoria potrebbe risultare deludente per gli appassionati, ma è una mossa strategica comune nell'industria automobilistica.

Indipendentemente dall'uso che Ford farà del nome RS200, resta il fatto che il marchio rimane attivo nel panorama automobilistico, sia attraverso la partecipazione ai rally che con la continua innovazione dei suoi modelli.