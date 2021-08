Lancia Delta: i primi indizi della nuova elettrica ad alte prestazioni

Lancia è uno dei tre marchi premium di Stellantis insieme ad Alfa Romeo e DS Automobiles e, secondo gli ultimi rapporti riguardanti la strategia futura, attendiamo la presentazione di tre nuovi modelli attesi tra il 2024 e il 2027. Non è escludere che tra i piani di Lancia vi sia il desiderio di riproporre una versione aggiornata della mittica Delta, ora però dotata di un propulsore elettrico ad alte prestazioni.

Lancia ha prodotto tre generazioni di Delta prima di eliminare definitivamente il progetto dalla sua gamma senza stabilire un vero successore. La prima generazione, disegnata da Giorgetto Giugiaro, è stata lanciata nel 1979 ed è rimasta in produzione con numerosi aggiornamenti fino al 1994. Tra il 1987 e il 1992, le auto da rally del Gruppo A basate sulla Delta hanno conquistato sei titoli costruttori WRC consecutivi per Lancia, rendendola una delle vetture di maggior successo nel rally. Verso la fine della durata di vita della Delta, le varianti più pepate come la HF Integrale hanno stabilito un punto di riferimento diventando delle vetture classiche ancora oggi più che ricercate.

La seconda generazione, progettata da IDEA, era basata sulla piattaforma della Fiat Tipo e ha goduto di una durata di vita notevolmente più breve: dal 1993 al 1999. Dopo una lunga pausa, Lancia ha presentato la terza generazione nel 2008, condividendone le basi con l’Alfa Romeo Giulietta e la Fiat Bravo. Il modello è rimasto in produzione fino al 2014 e non riuscendo però a conquistare il pubblicato degli appassionati come fece il primo modello, forse anche a causa del maggiore comfort e della quasi e completa eliminazione del fattore prestazioni.

Il grande ritorno di Lancia nel panorama automobilistico dovrebbe iniziare con la tanto attesa Ypsilon di nuova generazione nel 2024. La popolare city car sarà seguita da un crossover completamente elettrico nel 2026 e forse da una berlina compatta elettrica nel 2027. La produzione della Delta avverrà quindi non prima del 2028, quando in Lancia avranno già proposto tre modelli completamente green.

da Jean Francois Hubert/SB-Medien

Come potrebbe essere la Delta del 2028? Alcune voci di corridoio suggeriscono che potrebbe adottare la medesima piattaforma di Peugeot 308 e Citroen DS4, ovvero la EMP2. Qualora arrivasse la conferma, la vettura potrebbe sfruttare l’architettura STLA Medium annunciata come parte del piano di elettrificazione da 35 miliardi di dollari di Stellantis. L’autonomia dovrebbe consentire tragitti di circa 700 km e a seconda del sistema propulsivo è lecito attendere varianti con trazione differente: FWD, RWD e AWD, con potenze comprese tra 168 e 245 Cv.

A disegnare la nuova Delta potrebbe pensarsi il francese Jean-Pierre Ploué, il nuovo direttore del centro Stile di Torino. Sebbene sia troppo presto arrivare un’idea di stile, è possibile che il designer scelga di utilizzare un forte richiamo al passato. Una delle ultime interpretazioni pubblicate in rete ipotizza un disegno piuttosto moderno e minimalista, con linee simili alla versione originale. Anche se nulla è ancora ufficiale, i fan di Lancia desiderano ardentemente una nuova Delta, soprattutto se abbinata ad una variante ad alte prestazioni “HF Integrale”. Il prossimo 27 novembre, Lancia festeggerà i 115 anni dalla sua nascita ed è probabile che qualche nuova informazione venga condivisa.