Le 10 auto elettriche più cercate dagli utenti sul web

Il sito di confronto diretto con sede nel Regno Unito, Comparethemarket.com, ha dato il via nei giorni scorsi ad un’analisi relativa alle auto elettriche più cercate sul web dagli utenti dei diversi Paesi del mondo. Grazie a tutti i dati raccolti, è stata stilata una piccola classifica affiancata da alcune mappe che indicano le preferenze degli utenti.

Usando i dati di Google, abbiamo individuato le parole più popolari usate durante le ricerche di ciascun veicolo. I dati sono aggiornati a febbraio 2021 e si basano su una media mensile degli ultimi dodici mesi. Nell’elenco non sono incluse le vetture ibride (PHEV) e quelle a idrogeno (HEV). Sono state considerate solo le full electric (BEV). Sono esclusi anche i modelli non ancora rilasciati e quelli a edizione limitata.

Tra le vetture maggiormente cercate sul web, la Tesla Model 3 non poteva che essere la vincitrice. Non a caso, la berlina di Elon Musk è risultata la BEV più cercata in 94 dei 155 dei Paesi analizzati. Al secondo posto, invece, la Tesla Model X vincente in 27 Stati. Sul terzo gradino del podio trova posto la Nissan Leaf, che si è aggiudicata ben 8 Paesi.

La Model 3 è stata cercata addirittura 11 volte in più della terza classificata, la Nissan Leaf, ha commentato Dan Hutson, responsabile del reparto motori di Comparethemarket.com.

Con riferimento ai dati ottenuti nelle varie zone del mondo, emerge dunque che l’elettrica di Palo Alto domina particolarmente nel Nord America, fatta eccezione per alcuni Paesi centrali del continente e nei Caraibi. Qui infatti a farla da padrona è la Model X.

Come evidenzia la mappa, la Model 3 tiene stretto il primo posto nella maggior parte dei Paesi, Italia compresa, nonostante la Nuova Fiat 500 sia riuscita a batterla grazie al grande numero di vendite ottenute nel Q1 del 2021.

Congiuntamente alle elettriche della casa automobilistica Tesla, non mancano però buoni risultati di ricerca per la BMW i3 che è riuscita a conquistare il Guatemala. Se spostiamo ipoi l’attenzione verso Oriente, i dati di Comparethemarket.com mostrano alcune difficoltà per la Model 3, che soffre della concorrenza di Nissan Leaf soprattutto in Russia, Mongolia, Sri Lanka, Giordania e Kuwait, mantenendo invece il primato in India.

Non da meno i risultati ottenuti dalla Model X che ottiene il più alto gradino del podio in diversi Stati, quali Iraq, Kazakistan e Filippine. Spazio anche per la Honda E preferita dai giapponesi e per l’Audi E-tron amata dai pakistani.

Ma se le elettriche della Casa statunitense sono le protagoniste indiscusse nella maggior parte degli Stati, in Scandinavia Tesla cede il posto alla Polestar 2, mentre la Renault Zoe gli ruba la scena in Portogallo, Romania e Ungheria. La piccola Renault Twizy sembra invece incuriosire particolarmente la Turchia.