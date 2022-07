Ci son delle abitudini alla guida molto diffuse tra gli automobilisti che possono però portare a situazioni di criticità e risultare quindi pericolose per gli occupanti del veicolo stesso e per colore che si trovano nelle immediate vicinanze. Mentre, come accennato negli approfondimenti dedicati alla guida in ciabatte e senza maglietta, ci sono delle “usanze” che non comportano particolari rischi, ci son altre situazioni che potrebbero mettere a repentaglio la sicurezza. Lo sappiamo, mentre per alcuni potrebbero rappresentare delle ovvietà legate al buon senso e al desiderio di essere sempre nelle massime condizioni di sicurezza, purtroppo siamo consci che ci sono ancora comporamenti non molto chiari.

Mangiare e bere

A tutti capita di aver il classico languorino mentre si è alla guida, soprattutto in occasioni di viaggi lunghi, e per non allungare i tempi di percorrenza non è raro osservare persone mangiare mentre son al volante. Mangiare durante un viaggio non è mai consigliabile, soprattutto se si esagera con le calorie in quanto c’è il rischio che la digestione rallenti o possa addirittura provocare un colpo di sonno.

Mangiare o bere al volante rappresenta una distrazione a tutti gli effetti, ma cosa dice il Codice della Strada? Mentre l’Art. 173 menziona esclusivamente l’utilizzo del telefonino mentre si è alla guida, l’Art. 141 riporta “Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”; è evidente che mangiare un panino mentre si è alla guida può risultare problematico. La sanzione, qualora si venisse sorpresi con le mani impegnate, va da un minimo di 41 euro ad un massimo di 168 euro.

Samuele Errico Piccarini via Unsplash

Mettere le cuffie

Non è vietato indossare le cuffie, tuttavia è altamente sconsigliato indossarli entrambi. Utilizzando entrambe le cuffiette si corre il rischio di “isolarsi alla guida”, non sentire i segnali provenienti dalla propria vettura e dall’ambiente circostante e incrementare il rischio di incidenti stradali.

Truccarsi alla guida

Specialmente la mattina non è difficile vedere qualche donna, in coda al semaforo, sfruttare l’attimo di pausa per truccarsi davanti allo specchietto retrovisore; distogliere lo sguardo dalla strada è decisamente pericoloso ed è bene tenere sempre alta la concentrazione. Chiaramente nessun problema se invece siete sul sedile del passeggero come nell’immagine riportata di seguito.

Gustavo Spindula via Unsplash

Leggere il giornale

Analogamente al truccarsi, che lo si faccia fermi al semaforo o mentre si è alla guida, leggere il giornale è una pratica decisamente pericolosa. Fortunatamente non è una usanza più così comune, forse grazie anche ai numerosi controlli delle Forze dell’Ordine.

Usare il telefono

A partire da qualche mese sono disponibili delle nuove regole per il Codice della Strada che mirano ad inasprire le sanzioni dedicate ai conducenti che usano lo smartphone o il tablet mentre si guida. Come cita l’Art. 173 “è vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante“.

Rimane consentito però l’uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare, purché il conducente abbia adeguata capacità uditiva a entrambe le orecchie, che non richiedono per il loro funzionamento l’uso delle mani. In sostanza, non è consentito rimuovere le mani dal voltante se non temporaneamente.

Cosa succede in caso di controllo? La sanzione amministrativa è una multa compresa tra 165 e 660 euro e la perdita di 5 punti della patente. In caso di recidiva nel biennio successivo alla prima infrazione si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente da 1 a 3 mesi (art. 173 comma 3-bis).

Prendere oggetti dalla borsa

Come accennato, è importante avere sempre sotto controllo la strada, avere entrambe le mani sul volante e il pieno controllo del veicolo, come accennato in questo approfondimento dedicato alla guida con le ciabatte.